Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа. По данным синоптиков, начало недели будет солнечным, сухим и теплым.

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

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