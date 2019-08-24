Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделеИзвестия 15:37
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа. По данным синоптиков, начало недели будет солнечным, сухим и теплым.
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«Фобос»: Температура в Москве опустится до плюс 5 градусов к концу следующей недели
Агентство Москва15:57
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Вертолет Ми-2 упал в Каневском районе Краснодарского края, в результате инцидента погиб пилот.
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.
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Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
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McLaren выпустила набор багажа по цене УАЗ «Патриот»
Комплект, состоящий из четырёх сумок, британская фирма оценила в 11 350 фунтов стерлингов или 920 тысяч рублей по текущему курсу — сравнимо со стоимостью ульяновского «Патриота» в средней комплектации.
Обновлено в 16:29
Общество
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Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
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Суд Берлина выдал ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит.
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Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
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Стефания Маликова подчеркнула фигуру облегающим нарядом
Облегающий наряд подчеркнул стройные формы Стеши.
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Лэмпард прокомментировал повреждения Педро и Маунта
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал выездную победу над «Норвичем» (3:2) в матче 3-го тура АПЛ.
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Народный артист России, актер театра и кино Виталий Логвиновский умер на 79-м году жизни.
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Несколько мощных взрывов прогремели в небе над Дамаском, передает корреспондент РИА Новости.
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На официальном YouTube-канале "звездной саги" появился трейлер многосерийного боевика "Мандалорец".
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ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
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23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
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Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
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