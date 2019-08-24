Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделеИзвестия 15:37

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа. По данным синоптиков, начало недели будет солнечным, сухим и теплым.
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с чего всё началось
В четверг, 29 августа, ожидается порядка 16-18 градусов днем и не выше пяти-семи градусов ночью, сообщается на официальном сайте центра погоды «Фобос
».
Вечерняя Москва17:34

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Москвичам пообещали похолодание до пяти градусов в последнюю неделю лета

Вечерняя Москва17:34

Температура в Москве понизится до +5 к концу следующей недели

Москва 2416:19

Первые заморозки ожидаются на следующей неделе в Подмосковье

РИАМО09:16

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News.ru13:29

Во второй половине следующей недели в Подмосковье ожидаются первые заморозки

Вести Подмосковья09:48

В конце августа в Московской области прогнозируются первые заморозки

Molnet.ru09:28

«Фобос»: Температура в Москве опустится до плюс 5 градусов к концу следующей недели

Агентство Москва15:57
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
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В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус

В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
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В ближайшее время перуанская сторона направит российскому ведомству перечень компаний, предложенных к инспекции.
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Общество

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Эксперт рассказал, как США могут лишиться мировой гегемонии

По словам эксперта, если США лишатся большей части мировой гегемонии, то они больше не смогут оказывать давление на Россию, Китай и Францию, что они пытаются делать сейчас.
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NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКС

NASA назвало дату повторной попытки пристыковать корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" к Международной космической станции (МКС).
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Обновлено в 05:25
Политика

Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
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Хоккей

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию Евгения Кузнецова на четыре года.
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Список необходимых прививок для школьников опубликовал Роспотребнадзор

В ведомстве составили список необходимых прививок для поступающих в первый класс, который опубликовали на официальном сайте.
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По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
Обновлено в 17:14
Политика

СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по «отступным» за Brexit

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Политика

Порошенко призвал Киев напомнить Европе об «угрозе» России

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнем властям страны с призывом напомнить о «российской угрозе» мировым лидерам в ходе встречи в Польше, запланированной на 1 сентября.
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«Верю в инопланетян»: космонавт Салижан Шарипов отмечает 55-летие

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Лидеры G7 обсудили возможность возвращения России

Лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России.
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Здоровье

В США зафиксировали первую смерть от вейпа

Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.
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Дело возбуждено против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс

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Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
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Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции

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