Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсеLenta.ru 07:25

В Москве в четверг и пятницу, 8 и 9 августа, ожидается погодный коллапс. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости. Она отметила, что на город надвигается мощный атлантический циклон.
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Синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
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Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург

Пассажир рейса Симферополь – Петербург устроил дебош во время полета. Об этом сообщает МВД управления на транспорте, передает РИА "Новости".
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По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
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В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
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