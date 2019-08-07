Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсеLenta.ru 07:25

В Москве в четверг и пятницу, 8 и 9 августа, ожидается погодный коллапс. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости. Она отметила, что на город надвигается мощный атлантический циклон.
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Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе

Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в столицу придет мощный атлантический циклон. Ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 метров в секунду.
РИА Новости04:26

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Москвичам напророчили погодный коллапс

Мослента05:31

«Погодный коллапс», гроза и ливень: 8-9 августа в Москве выпадет половина месячной нормы осадков

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Московский Комсомолец04:37

Синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве

Газета.Ru05:01

Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе

РИА Новости04:26
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
Происшествия

В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек

Обновлено в 02:22
Политика

В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Ингушетии после ликвидации боевика отменили режим КТО

Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.
Обновлено в 02:52
Политика

Совет Думы 19 августа может обсудить вмешательство в российские выборы

Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа.
Обновлено в 05:24
Кино

Тарантино не исключил, что его следующий фильм станет последним

Обновлено в 05:50
Происшествия

Комиссия ФСИН проверит сообщения о пытках в «Крестах»

Как сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проверку в исправительном учреждении комиссия проведёт после публикации, появившихся в сети интернет о якобы имевших место случаях применении физической силы к подозреваемым, содержащимся в изоляторе.
Обновлено в 07:47
Политика

В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76

Обновлено вчера в 21:55
Политика

Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей

Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Кино

Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»

Компания Disney решила снять ремейки на фильмы "Один дома" (Home Alone) и "Ночь в музее" (Night at the Museum).
Обновлено в 05:40
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Политика

Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке

Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес

В Великобритании нашли двойника Брэда Питта, работающего строителем

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Обновлено в 07:17
Здоровье

Саратовский Минздрав создает аптечную справочную для льготников

В части предоставления бесплатных лекарств льготникам Саратовская область вошла в антирейтинг регионов, составленный Росздравнадзором по итогам масштабной проверки.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Полицейский из Уфы погиб во время прямого эфира в Instagram

Водитель автомобиля погиб на месте. Стало известно, что 23-летний Эмиль служил в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Происшествия

На Алтае в результате камнепада погибла туристка

Обновлено в 07:41
Происшествия

В Дзержинске локализовали пожар в бытовках и битумном хранилище

Пожар в битумном хранилище и двух бытовках на территории промышленной зоны в Дзержинске Московской области локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 07:17
Культура

RT в седьмой раз номинировали на Emmy

Российский телеканал RT в седьмой раз номинировали на международную премию Emmy.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом исполнителя

В доме известного российского шансонье Михаила Круга в Твери во вторник, 6 августа, были проведены следственные действия с подозреваемым в убийстве исполнителя.
Обновлено вчера в 13:45
Спорт

Корея обвинила в расизме тренера сборной России

Федерация волейбола Южной Кореи обвинила в расизме тренера сборной России.
Обновлено в 06:34
Политика

Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей

Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
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В The Sims 4 появляются наряды Moschino и карьера фотографа

Наряды коллекции Moschino в сентябре появятся также в мобильных The Sims FreePlay и The Sims Mobile.
Обновлено вчера в 15:29
Энергетика

Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 августа, члены рабочей группы ЦИК рекомендовали Центризбиркому отказать в жалобе сразу нескольким незарегистрированным кандидатам.
Обновлено в 07:02
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Обновлено в 03:13
Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

Обновлено вчера в 14:37
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