Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсеLenta.ru 07:25

В Москве в четверг и пятницу, 8 и 9 августа, ожидается погодный коллапс. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости. Она отметила, что на город надвигается мощный атлантический циклон.
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