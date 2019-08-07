Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсеLenta.ru 07:25
В Москве в четверг и пятницу, 8 и 9 августа, ожидается погодный коллапс. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости. Она отметила, что на город надвигается мощный атлантический циклон.
Читать в источнике
Оценить260
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено в 08:44
Спорт
Федерация волейбола Кореи обвиняет тренера сборной России в расизме
Федерация волейбола Кореи подаст жалобу на тренера женской сборной России Сержио Бузато за жест в конце матча между командами.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя
Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено в 06:18
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае холодов
В Госдуме предложили включать летом отопление, если температура воздуха на улице значительно ниже климатической нормы.
Обновлено в 02:32
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Финансы
Стоимость золота достигла шестилетнего максимума
Декабрьские фьючерсы на золото впервые с 2013 года превысили 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX).
Обновлено в 08:48
Политика
Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Турцию с первым официальным визитом.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном
В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.
Обновлено в 04:12
Экономика
Минтруд заявил о росте поддержки российских семей с детьми
Представитель министерства труда и социальной защиты РФ в среду, 7 августа, сообщил, что объем мер поддержки семей с детьми в 2018 году существенно вырос по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
Накануне Регина Тодоренко впервые показала восьмимесячного Михаила. Вместе с мамой он принял участие в съемках рекламного ролика Pampers.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Три суда эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва
Из зданий проводилась эвакуация сотрудников и посетителей, спустя несколько часов суды вошли в привычный график работы.
Обновлено в 08:57
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Футбол
Дрогба может возглавить Федерацию футбола Кот-д’Ивуара
Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба может стать президентом Федерации футбола Кот-д’Ивуара.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Туристки выпали из катера в Сочи во время фотосессии
Обновлено в 07:33
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено в 04:29
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Происшествия
Пожар в битумном хранилище в Дзержинском локализован
"В 13:51 мск пожар локализован на площади 200 кв. м, горели две бытовки и битумное хранилище", - сказали в ведомстве, добавив, что емкость с битумом находится в здании из бетона.
Обновлено в 07:09
Экономика
Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Пассажир рейса Симферополь – Петербург устроил дебош во время полета. Об этом сообщает МВД управления на транспорте, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Авто
Замечен прототип электрического седана BMW i4
Гибко адаптируемая платформа BMW CLAR станет основой полностью электрического седана, сообщается, что на ее основе можно использовать и бензиновые, и дизельные, и гибридные, а также полностью электрические силовые агрегаты.
Обновлено в 07:39
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Копенгагене у здания налоговой инспекции прогремел взрыв
В Копенгагене (Дания) у входа в здание налоговой инспекции сработало мощное взрывное устройство.
Обновлено в 04:23
Политика
Объявлены официальные итоги выборов в Верховную Раду
Список нардепов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, печатается на основании договора с ЦИК.
Обновлено в 06:49
Политика
Посольство США в РФ подтвердило отставку Хантсмана
Посольство США в России подтвердило подлинность прошения посла Джона Хантсмана о сложении полномочий.
Обновлено в 07:59