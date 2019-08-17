Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветреИзвестия 06:25
В субботу, 17 августа, в Москве ожидаются гроза и порывы ветра до 15 м / с. Об этом жителей столицы предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
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По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17 августа до 21:00 местами в Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду, предупреждает ведомство.Вечерняя Москва04:56
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Петербургский "Зенит" и грозненский "Ахмат" объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.
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Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
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Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса.
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Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Происшествия
Видео с массовой дракой в Лондоне попало в Сеть
Обновлено в 10:40
Космос
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
В раскалённом облаке вещества, окружающем чёрную дыру в центре Галактики, произошла невероятная вспышка.
Обновлено 15 августа в 06:31
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Врач рекомендовал масло чайного дерева для профилактики ОРЗ
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
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Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
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Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли яд
Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
«Крылья Советов» на выезде победили «Урал» в чемпионате России
Обновлено в 09:25
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
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Игры
Разработчики Starbase опубликовали 15-минутную демонстрацию геймплея
Игровая студия Frozenbyte опубликовала видеоролик с 15-минутной демонстрацией геймплея космического симулятора Starbase.
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Армия и оружие
Порезана первая сталь для британского фрегата класса «Тип-26»
На предприятии Govan (компания BAE Systems) состоялась церемония резки первой стали для строительства второго фрегата класса "Тип-26".
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46