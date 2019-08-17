с чего всё началось

В субботу, 17 августа, в Москве ожидаются гроза и порывы ветра до 15 м / с. Об этом жителей столицы предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.

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Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

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Волейбол Международная федерация волейбола открыла дело против Бузато Международная федерация волейбола открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато, сообщает ТАСС.

Происшествия Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.

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Футбол «Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.

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Единоборства Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне» Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса.

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Политика Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.

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Происшествия В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли яд Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.

Происшествия Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321 Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.

Игры Разработчики Starbase опубликовали 15-минутную демонстрацию геймплея Игровая студия Frozenbyte опубликовала видеоролик с 15-минутной демонстрацией геймплея космического симулятора Starbase.

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