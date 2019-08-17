Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветреИзвестия 06:25
В субботу, 17 августа, в Москве ожидаются гроза и порывы ветра до 15 м / с. Об этом жителей столицы предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Футбол
Промес оценил свою игру в «Аяксе» на старте сезона
Обновлено в 05:22
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Энергетика
Bloomberg: санкции США принесли российским нефтяникам почти $1 млрд
Нефтяные санкции США в отношении Венесуэлы и Ирана способствовали росту спроса на нефть из России, что позволило российским экспортерам заработать не менее $905 млн дополнительно в период с ноября по июль, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 03:59
Культура
Netflix снимет мультсериал про шпиона Элвиса Пресли
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 может выйти раньше ожидаемого
Известный индийский инсайдер поделился информацией о грядущем флагмане Xiaomi Mi Mix 4. Судханшу Амбхоре написал в своем Twitter, что устройство выйдет уже в следующем месяце.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Мародеры по частям растаскивают севший в кукурузном поле самолет
Самолет "Уральских авиалиний", экстренно севший из-за отказавших двигателей в кукурузном поле в Подмосковье, растаскивают по частям местные жители.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Перми автобус с пассажирами врезался в здание
На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле
Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»
США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
Обновлено в 09:05
Футбол
«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено вчера в 18:30
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Туном»
Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Обновлено в 10:32
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Врач-диетолог назвала полезные продукты для перекусов на работе
Фрукты или несладкий йогурт могут быть оптимальной заменой чипсов при перекусах на работе, которые обязательно нужно устраивать два раза в день.
Обновлено в 05:50
Музыка
Басков показал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 10:21
Футбол
Ерохин сыграет с первых минут против «Ахмата»
Обновлено в 10:50
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой
Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 07:33
Футбол
Лучший бомбардир «Химок» прошлого сезона пополнил аутсайдера ФНЛ
Как и анонсировал matchtv.ru, полузащитник «Химок» Михаил Петрусев перешел в «Факел».
Обновлено в 10:52
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины восьми миллиардов долларов
Пятый президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов (532 миллиарда рублей).
Обновлено в 07:13
Космос
Комиссия одобрила вывоз ракеты с «Фёдором» на стартовый стол
Госкомиссия на Байконуре приняла решение о лётных испытаниях корабля «Союз МС» с ракетой «Союз-2.1а».
Обновлено в 10:19
Происшествия
Названы причины пожара в одесском отеле
Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе.
Обновлено в 06:57
Происшествия
МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного A321
Обновлено в 04:40
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Обновлено вчера в 20:44
Футбол
Тамбов — Краснодар 0:2 (2-й тайм)
Скауты московского ЦСКА присутствуют на матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Краснодар».
Обновлено в 11:02
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Космос
Космические лучи заставили Луну ярко сиять в гамма-диапазоне
Поверхность естественного спутника Земли не защищена плотной атмосферой и магнитным полем, вследствие чего лунный реголит подвержен постоянной бомбардировке заряженными частицами космических лучей, в результате чего образуются высокоэнергетические гамма-кванты.
Обновлено в 07:36