В субботу, 17 августа, в Москве ожидаются гроза и порывы ветра до 15 м / с. Об этом жителей столицы предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

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