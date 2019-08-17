Общество

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветреИзвестия 06:25

В субботу, 17 августа, в Москве ожидаются гроза и порывы ветра до 15 м / с. Об этом жителей столицы предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
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Столичное управление МЧС распространило предупреждение о грозе

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