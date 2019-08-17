МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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Лето возвращается в российскую столицу. К началу следующей недели температура воздуха поднимется выше +20 °С, а к середине недели перевалит за +26 °С. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С

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