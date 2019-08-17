Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °СRT на русском 12:06
Лето возвращается в российскую столицу. К началу следующей недели температура воздуха поднимется выше +20 °С, а к середине недели перевалит за +26 °С. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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с чего всё началось
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости04:36
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Глушаков попал в стартовый состав «Ахмата» на матч с «Зенитом»
Петербургский "Зенит" и грозненский "Ахмат" объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы
Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.
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Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
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Происшествия
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Актер фильма «Беспредел» Александр Числов госпитализирован в Москве
54-летнему актеру стало плохо дома после выписки из больницы.
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Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
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Хоккей
«Сочи» победил «Спарту» в товарищеском матче
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В недрах Земли нашли залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
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Власти Гибралтара объяснили освобождение иранского танкера
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Госкомиссия одобрила дату вывоза «Союза МС» на старт
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