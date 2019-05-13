Экономика
Средняя зарплата в Москве может достигнуть 135 тыс. рублей к 2024 годуТАСС 07:59
В ведомстве добавили, что реальная средняя зарплата в Москве увеличивалась на 5-10% в год за последние несколько лет. Так, в декабре 2018 года среднемесячная московская зарплата составила более 80 тыс. рублей.
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Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
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Обновлено вчера в 23:59
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После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
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Экономика
Миллер одобрил реорганизацию системы закупок «Газпрома»
На письмах стоит виза Миллера от 30 апреля: «Согласен». Все три новых департамента будет курировать Аксютин.
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Происшествия
Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
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Происшествия
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Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Каннский фестиваль разберется с продажей билетов за €15 тыс. в России
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Общество
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Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
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Экономика
Челябинские металлурги требуют повышения зарплаты
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Авто
Volkswagen готовит бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo
Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Volkswagen Polo.
Обновлено в 02:00
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РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
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Примерив бикини Волочкова продемонстрировала свою растяжку. Летний образ артистка дополнила золотыми босоножками на платформе.
Обновлено в 08:12
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Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Как возросли возможности Черноморского флота
Обновлено в 00:35
Экономика
Еврокомиссия одобрила СП Tenaris и «Северстали»
Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Tenaris AG (Люксембург) и "Северстали", сообщает пресс-служба ЕК.
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Раскрыты возможности iPhone нового поколения
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Футбол
Семин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»
Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко.
Обновлено в 05:48
Общество
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Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Версия о гибели пассажиров SSJ-100 из-за ручной клади не подтвердилась
Версия, что пассажиры с ручной кладью якобы мешали эвакуации из горевшего в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), не подтвердилась.
Обновлено 11 мая в 12:31
Здоровье
Московские психиатры проведут тренинги для подверженных паническим атакам горожан
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Обновлено в 07:38
Общество
ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг
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Салах обратился к болельщикам: «Привезите „Энфилд“ в Мадрид»
Хочу поблагодарить одноклубников, тренеров и болельщиков.
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Происшествия
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Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
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Шоу-бизнес
Александр Цекало раньше всех познакомил с Дариной Эрвин своих детей
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Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
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Минтруд назвал условие для выплаты российской пенсии жителям Донбасса
В Министерстве труда и социальной защиты назвали условие, необходимое для выплаты пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российские паспорта.
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