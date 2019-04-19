Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусовИзвестия 10:08

На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов. Об этом сообщают «Метеовести» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов

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