Общество

Москвичам пообещали до 19 градусов тепла на следующей неделеМосква. За Калужской заставой вчера в 06:50

Каждый следующий день будет теплее предыдущего, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. В четверг и пятницу температура воздуха в столице составит 10-12 градусов тепла.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Апрель, Москва ...+25!

Molnet.ru08:41

Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе

Москва 2406:56

Гидрометцентр: До плюс 19 градусов ожидается в Москве в начале следующей недели

Агентство Москвавчера в 06:26

Синоптики пообещали москвичам до 21 градуса тепла на следующей неделе

РБКвчера в 07:34

Гидрометцентр сообщил, когда в Москве потеплеет до 19 градусов

Вечерняя Москвавчера в 06:59

До плюс 19 градусов потеплеет в Московском регионе в начале следующей недели

РИАМОвчера в 06:37

Потепление до 19 градусов ожидается в Москве в начале следующей недели

Известиявчера в 08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Шоу-бизнес

«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре

Обновлено в 09:39
Общество

Жена Быкова рассказала о его состоянии

Обновлено в 03:17
Здоровье

Пересекающиеся орбиты, театральные убийства и лживый сценарий. Отрывок из книги «Колумбайн»

Люди часто спрашивают, что заставило меня потратить на трагедию "Колумбайн" более десяти лет.
Обновлено в 17:00
Хоккей

Игорь Есмантович: «Уход Никитина из ЦСКА не обсуждается»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер Игорь Никитин останется работать с командой в следующем сезоне.
Обновлено в 18:58
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 17:18
Политика

Французский политик назвал антироссийские санкции лицемерными

США, Евросоюз и Украина не признали итоги плебисцита и ввели против России санкции.
Обновлено в 16:58
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено в 14:26
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика

Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье

Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы с пожарами, а также обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов.
Обновлено в 13:42
Наука

Физики из Швейцарии превратили кипяток в лед, не тратя на это энергии

Европейские ученые создали "магическую" установку, которая может превращать кипяток в лед или охлаждать горячие предметы, не тратя на то энергии и не нарушая второе начало термодинамики.
Обновлено в 14:41
Общество

Клад старинных монет обнаружен в Великобритании

В общей сложности любители приключений нашли более 550 редких золотых и серебряных монет. По оценке специалистов, они датируются XIV веком.
Обновлено в 11:29
Общество

В астраханскую колонию ввели спецназ

УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.
Обновлено в 13:31
Происшествия

На Маршала Захарова прорвало трубу с кипятком

Труба с кипятком лопнула на улице Маршала Захарова.
Обновлено в 15:33
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Политика

Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:04
Футбол

Адвокат Кокорина заявил о пропаже вещдока

Адвокат пояснил, что в камере хранения вещдоков стул есть, однако никому неизвестно, тот ли это стул, которым были нанесены телесные повреждения Денису Паку.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой

Обновлено в 13:34
Происшествия

Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к границам России

Обновлено в 01:45
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Спорт

Загитова: Хочу и дальше кататься без ошибок

Обновлено в 09:41
Космос

Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики

Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
Обновлено в 18:03
Транспорт

ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права

В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие

Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву

"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Происшествия

В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании

Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Культура

В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен, пишут СМИ

Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщает портал TMZ.
Обновлено в 19:25
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное