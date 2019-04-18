Общество
Москвичам пообещали до 19 градусов тепла на следующей неделеМосква. За Калужской заставой вчера в 06:50
Каждый следующий день будет теплее предыдущего, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. В четверг и пятницу температура воздуха в столице составит 10-12 градусов тепла.
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Гидрометцентр: До плюс 19 градусов ожидается в Москве в начале следующей недели
Агентство Москвавчера в 06:26
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Общество
Жена Быкова рассказала о его состоянии
Обновлено в 03:17
Здоровье
Пересекающиеся орбиты, театральные убийства и лживый сценарий. Отрывок из книги «Колумбайн»
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Обновлено в 17:00
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Игорь Есмантович: «Уход Никитина из ЦСКА не обсуждается»
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Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
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Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
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Политика
Французский политик назвал антироссийские санкции лицемерными
США, Евросоюз и Украина не признали итоги плебисцита и ввели против России санкции.
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Политика
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Авто
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Политика
Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье
Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы с пожарами, а также обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов.
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Наука
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Общество
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В общей сложности любители приключений нашли более 550 редких золотых и серебряных монет. По оценке специалистов, они датируются XIV веком.
Обновлено в 11:29
Общество
В астраханскую колонию ввели спецназ
УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.
Обновлено в 13:31
Происшествия
На Маршала Захарова прорвало трубу с кипятком
Труба с кипятком лопнула на улице Маршала Захарова.
Обновлено в 15:33
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Политика
Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 09:04
Футбол
Адвокат Кокорина заявил о пропаже вещдока
Адвокат пояснил, что в камере хранения вещдоков стул есть, однако никому неизвестно, тот ли это стул, которым были нанесены телесные повреждения Денису Паку.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34
Происшествия
Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Франция отправит танки и военных к границам России
Обновлено в 01:45
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Спорт
Загитова: Хочу и дальше кататься без ошибок
Обновлено в 09:41
Космос
Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики
Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
Обновлено в 18:03
Транспорт
ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права
В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании
Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Культура
В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен, пишут СМИ
Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщает портал TMZ.
Обновлено в 19:25
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15