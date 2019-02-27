Общество
Москвич выплатил 150 млн рублей алиментов ради поездки за рубежИзвестия 09:01
Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, после того как ему ограничили выезд за границу, рассказал главный судебный пристав столицы Сергей Замородских.
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Житель столицы выплатил 150 млн рублей долгов по алиментам после того, как ему ограничили выезд из РФ перед Новым годом. Об этом сообщил руководитель УФССП по Москве - главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских.ТАСС04:09
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