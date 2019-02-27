Общество

Москвич ради поездки за рубеж выплатил 150 млн рублей алиментовГазета.Ru 10:08

Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, чтобы с него сняли ограничения на выезд за границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главный судебный пристав столицы Сергея Замородских.
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Москвич выплатил долги по алиментам на 150 млн рублей после ограничения выезда из страны

Житель столицы выплатил 150 млн рублей долгов по алиментам после того, как ему ограничили выезд из РФ перед Новым годом. Об этом сообщил руководитель УФССП по Москве - главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских.
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