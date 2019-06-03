Москва возглавила рейтинг социально-экономического развития регионовВечерняя Москва 19:17

Москва и Московская область вошли в число лидеров рейтинга российских регионов по уровню социально-экономического развития в 2018 году. Российская столица заняла первое место с 88,049 балла. Подмосковье оказалось на четвертой позиции с 75,922 балла.

Происшествия Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.

Общество Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.

Здоровье Имплантация без границ Опытный имплантолог один из первых в России начал внедрять имплантацию зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, опираясь на собственный 20-летний опыт работы в Израиле, и помог уже тысячам людей в России, а также пациентам из других государств, по разным причинам оказавшимся без зубов.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Политика Трамп пригрозил Мексике выводом из страны американских компаний Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в США, если мексиканские власти не решат проблему незаконной миграции.

Авто К 2025 году Audi планирует выпустить 30 электрифицированных моделей Компания Audi к 2025 году собирается электрифицировать свой модельный ряд таким образом, чтобы мировые продажи от электрокаров составили 40%.

Интернет Google сообщил о перебоях в работе сервисов Пользователи могут столкнуться с низкой производительностью или повторяющимися ошибками Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, проблема наблюдается в востосточной части Соединенных Штатов, сообщает Google Cloud Platform.

Гаджеты Xiaomi Mi 3D Cinema Headset — домашний кинотеатр в виде шлема виртуальной реальности Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.

Политика Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.

Армия и оружие The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.

Авто Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.

Общество Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.

Наука Ученые: Найдены самые древние паразиты человека Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.

Экономика Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.

Политика Депутат Рады: Порошенко бросил пенсионеров в нищету Как заявил депутат, дети, видящие, как людей, честно отработавших на свою страны, бросают в нищету, не будут работать на благо своей родины.

Армия и оружие Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.

Армия и оружие На Мамаевом кургане приняли присягу более 200 новобранцев На главной высоте России в торжественной обстановке состоялась церемония принятия воинской присяги.

Технологии Приведены доводы в пользу влияния оргазма на зачатие Член Комитета по эволюционной биологии Чикагского университета Роберт Мартин провел анализ исследований, сделав выводы, что оргазм оказывает влияние на зачатие.

Авто Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.