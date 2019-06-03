Экономика
Москва возглавила рейтинг социально-экономического развития регионовВечерняя Москва 19:17
Москва и Московская область вошли в число лидеров рейтинга российских регионов по уровню социально-экономического развития в 2018 году. Российская столица заняла первое место с 88,049 балла. Подмосковье оказалось на четвертой позиции с 75,922 балла.
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Экономика
Темпы роста производства мяса в России в этом году могут оказаться самыми низкими за последние десять лет
Как пишет газета «КоммерсантЪ», причина в том, что внутренний рынок уже достиг насыщения.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.
Обновлено в 11:41
Общество
Минстрой хочет отменить установку счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 16:21
Здоровье
Имплантация без границ
Опытный имплантолог один из первых в России начал внедрять имплантацию зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, опираясь на собственный 20-летний опыт работы в Израиле, и помог уже тысячам людей в России, а также пациентам из других государств, по разным причинам оказавшимся без зубов.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске выросло до четырех
Обновлено вчера в 06:46
Политика
Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко
Обновлено в 14:40
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Политика
Трамп пригрозил Мексике выводом из страны американских компаний
Американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в США, если мексиканские власти не решат проблему незаконной миграции.
Обновлено в 19:15
Авто
К 2025 году Audi планирует выпустить 30 электрифицированных моделей
Компания Audi к 2025 году собирается электрифицировать свой модельный ряд таким образом, чтобы мировые продажи от электрокаров составили 40%.
Обновлено в 16:27
Происшествия
В Канаде разбился небольшой самолет
Обновлено в 19:38
Интернет
Google сообщил о перебоях в работе сервисов
Пользователи могут столкнуться с низкой производительностью или повторяющимися ошибками Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, проблема наблюдается в востосточной части Соединенных Штатов, сообщает Google Cloud Platform.
Обновлено в 20:15
Гаджеты
Xiaomi Mi 3D Cinema Headset — домашний кинотеатр в виде шлема виртуальной реальности
Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Общество
Новый магазин «КанцПарк», открывшийся в Южно-Сахалинске, предлагает выиграть iPhone X
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России
Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Авто
Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом
Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:31
Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Наука
Ученые: Найдены самые древние паразиты человека
Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.
Обновлено в 04:05
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.
Обновлено в 17:02
Политика
Депутат Рады: Порошенко бросил пенсионеров в нищету
Как заявил депутат, дети, видящие, как людей, честно отработавших на свою страны, бросают в нищету, не будут работать на благо своей родины.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения
Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
На Мамаевом кургане приняли присягу более 200 новобранцев
На главной высоте России в торжественной обстановке состоялась церемония принятия воинской присяги.
Обновлено в 05:25
Технологии
Приведены доводы в пользу влияния оргазма на зачатие
Член Комитета по эволюционной биологии Чикагского университета Роберт Мартин провел анализ исследований, сделав выводы, что оргазм оказывает влияние на зачатие.
Обновлено в 13:49
Авто
Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс
Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Футбол
Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов
Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 17:26