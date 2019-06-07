Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика Путин отверг предположения об объединении России и Белоруссии Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Игры THQ Nordic анонсировала ремейк оригинальной Destroy All Humans! Как и в оригинале, игрокам предстоит начать захват Земли в пятидесятых годах прошлого века, используя различное оружие и умения — в том числе анальный зонд и телепатические способности.

Футбол Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

Экономика Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрд Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Гаджеты Смартфоны Apple и Huawei признаны самыми надежными Оказалось, что меньше всего проблемы со смартфонами в первые два года эксплуатации испытывают владельцы моделей брендов Huawei и Honor.

Политика Захарова прокомментировала задержание журналиста Голунова Журналисты поинтересовались у Захаровой, не отразится ли данная история на образе России за рубежом.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.

Армия и оружие Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.

Происшествия Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.

Происшествия Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".

Футбол «Зенит» хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера Летом "Зенит" собирается трудоустроить в другие команды 27-летнего нападающего Антона Заболотного, 26-летнего хавбека Матиаса Краневиттера и 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина .

Экономика Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.

Политика США ужесточили санкции в отношении венесуэльской PDVSA США ужесточили санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщает 6 июня американский Минфин.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила слухи о своей беременности Решетова скрывала не один месяц свое положение, упоминая о том, что разговоры о ее беременности – это лишь слухи.

Футбол Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.

Политика Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Кино Сценарист «Чернобыля» удивился реакции россиян и украинцев на сериал Сценариста мини-сериала «Чернобыль» Крэйга Мазина удивили отзывы зрителей из стран Восточной Европы и бывшего СССР.

Общество Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".

Космос Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.