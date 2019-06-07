Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Шоу-бизнес
Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова
Обновлено в 08:00
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры
6-летний мальчик уже начал подготовку к пополнению в своей семье.
Обновлено в 14:43
Политика
Путин отверг предположения об объединении России и Белоруссии
Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 12:52
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк оригинальной Destroy All Humans!
Как и в оригинале, игрокам предстоит начать захват Земли в пятидесятых годах прошлого века, используя различное оружие и умения — в том числе анальный зонд и телепатические способности.
Обновлено в 09:15
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Футбол
Футболист «Ливерпуля» вспомнил об отказе играть в России
Обновлено в 15:24
Экономика
Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрд
Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 13:59
Наука
В ФБР рассекретили досье на снежного человека
Обновлено вчера в 01:01
Гаджеты
Смартфоны Apple и Huawei признаны самыми надежными
Оказалось, что меньше всего проблемы со смартфонами в первые два года эксплуатации испытывают владельцы моделей брендов Huawei и Honor.
Обновлено в 10:44
Политика
Захарова прокомментировала задержание журналиста Голунова
Журналисты поинтересовались у Захаровой, не отразится ли данная история на образе России за рубежом.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Футбол
«Зенит» хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера
Летом "Зенит" собирается трудоустроить в другие команды 27-летнего нападающего Антона Заболотного, 26-летнего хавбека Матиаса Краневиттера и 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина .
Обновлено в 13:16
Экономика
Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками
Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
Обновлено в 14:14
Политика
США ужесточили санкции в отношении венесуэльской PDVSA
США ужесточили санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщает 6 июня американский Минфин.
Обновлено в 03:39
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила слухи о своей беременности
Решетова скрывала не один месяц свое положение, упоминая о том, что разговоры о ее беременности – это лишь слухи.
Обновлено в 03:31
Футбол
Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба
Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Кино
Сценарист «Чернобыля» удивился реакции россиян и украинцев на сериал
Сценариста мини-сериала «Чернобыль» Крэйга Мазина удивили отзывы зрителей из стран Восточной Европы и бывшего СССР.
Обновлено в 14:06
Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Космос
Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне
Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.
Обновлено в 00:07
Наука
Во Франции нашли камень с мезолитическими рисунками
Археологи нашли на западе Франции небольшой кусок известняка с вырезанными на нем геометрическими и фигуративными рисунками, в том числе изображениями лошади и зубра.
Обновлено в 03:50