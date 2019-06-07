Экономика

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Александр Моор рассказал китайскому телеканалу о динамичном развитии тюменской экономики

Тюменская линия13:46

Калужский губернатор: область попала в рейтинг инвестклимата АСИ благодаря работе с МСП

ТАСС11:37

Петербург потерял одну позицию в рейтинге АСИ. Эксперты посоветовали губернаторам заботиться о комфортной жизни предпринимателей

Фонтанка.Ру03:14

Минниханов поручил главам районов еженедельно докладывать о развитии малого и среднего бизнеса

Татар-информ07:26

Минниханов: Татарстану нужно еще работать для улучшения отношения к бизнесу

РИА Новости08:19

Москву впервые признали лучшей по инвестклимату в России

РБК05:08

«У Подмосковья более высокие ожидания»: президент школы «Сколково» оценил конкуренцию среди регионов

Телеканал 360°07:13
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Шоу-бизнес

Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова

Обновлено в 08:00
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры

6-летний мальчик уже начал подготовку к пополнению в своей семье.
Обновлено в 14:43
Политика

Путин отверг предположения об объединении России и Белоруссии

Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 12:52
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк оригинальной Destroy All Humans!

Как и в оригинале, игрокам предстоит начать захват Земли в пятидесятых годах прошлого века, используя различное оружие и умения — в том числе анальный зонд и телепатические способности.
Обновлено в 09:15
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Футбол

Футболист «Ливерпуля» вспомнил об отказе играть в России

Обновлено в 15:24
Экономика

Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрд

Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 13:59
Наука

В ФБР рассекретили досье на снежного человека

Обновлено вчера в 01:01
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Гаджеты

Смартфоны Apple и Huawei признаны самыми надежными

Оказалось, что меньше всего проблемы со смартфонами в первые два года эксплуатации испытывают владельцы моделей брендов Huawei и Honor.
Обновлено в 10:44
Происшествия

СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца

Обновлено в 14:48
Политика

Захарова прокомментировала задержание журналиста Голунова

Журналисты поинтересовались у Захаровой, не отразится ли данная история на образе России за рубежом.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма

Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Футбол

«Зенит» хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера

Летом "Зенит" собирается трудоустроить в другие команды 27-летнего нападающего Антона Заболотного, 26-летнего хавбека Матиаса Краневиттера и 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина .
Обновлено в 13:16
Экономика

Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками

Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
Обновлено в 14:14
Политика

США ужесточили санкции в отношении венесуэльской PDVSA

США ужесточили санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщает 6 июня американский Минфин.
Обновлено в 03:39
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила слухи о своей беременности

Решетова скрывала не один месяц свое положение, упоминая о том, что разговоры о ее беременности – это лишь слухи.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Обновлено в 11:13
Футбол

Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба

Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Политика

Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Кино

Сценарист «Чернобыля» удивился реакции россиян и украинцев на сериал

Сценариста мини-сериала «Чернобыль» Крэйга Мазина удивили отзывы зрителей из стран Восточной Европы и бывшего СССР.
Обновлено в 14:06
Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Космос

Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне

Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.
Обновлено в 00:07
Наука

Во Франции нашли камень с мезолитическими рисунками

Археологи нашли на западе Франции небольшой кусок известняка с вырезанными на нем геометрическими и фигуративными рисунками, в том числе изображениями лошади и зубра.
Обновлено в 03:50
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