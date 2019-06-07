Экономика

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Тульская область потеряла позицию в инвестрейтинге АСИ

Московский Комсомолец04:06

Татарстан вошел в тройку лидеров Национального рейтинга инвестклимата регионов РФ

Татар-информ03:56

Татарстан занял второе место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности

БИЗНЕС Online03:04

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ

ТАСС03:25

Москва заняла первое место в рейтинге инвестиционного климата регионов АСИ

Snob.ru03:22

Петербург потерял одну позицию в рейтинге АСИ. Эксперты посоветовали губернаторам заботиться о комфортной жизни предпринимателей

Фонтанка.Ру03:14

Москва стала лидером первой двадцатки субъектов Российской Федерации 2019 г. по рейтингу АСИ

Агентство Москва03:39
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Политика

Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2»

Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Петербурге мужчина застрелил укусившую за руку собаку

По словам мужчины, собака напала на его родственника – своего хозяина. При этом она буквально вгрызалась в руку.
Обновлено в 04:12
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Политика

В Совфеде оценили заявление Трампа об отношениях России и США

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Норвежская госкомпания Equinor эвакуировала рабочих с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 02:50
Общество

Попавшая в больницу Симоньян рассказала о самочувствии

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян остается в больнице после инцидента с юристом Любовью Соболь и получает лекарства через капельницу.
Обновлено в 04:09
Космос

«Прогресс» против Dragon: как долго может продлиться паритет надёжности и хай-тека

Спрос на транспортные российские космические корабли сокращается после успешного начала эксплуатации американских коммерческих.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В центре шведского Линчепинга прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в пятницу в шведском городе Линчепинг, несколько человек получили легкие травмы, сообщает издание Expressen со ссылкой на полицию и спасательные службы.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 03:56
Общество

Опрос показал, с кем жители РФ дружат чаще всего

Большинство жителей России (84%) заявили, что разница в возрасте не мешает дружбе, они дружат с друзья другого поколения.
Обновлено в 04:19
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Авто

Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Toyota Glanza

Компания Toyota объявила старт продаж нового недорогого хэтчбека Glanza.
Обновлено 05 июня в 22:22
Наука

Американские производители удобрений выбрасывают в 100 раз больше метана, чем предполагалось

Предприятия по всему миру выбрасывают в атмосферу значительно меньше метана, чем углекислого газа — при этом парниковый эффект первого в 84 раза выше.
Обновлено в 01:37
Культура

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода

Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Здоровье

В России могут продлить порог детства до 21 года

Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о том, что в России могут увеличить порог детства.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика

Кудрин исключил достижение национальных целей посредством нацпроектов

Глава Счетной палаты отметил, что правительство опубликовало единый план достижения национальных целей, который шире и обозначает более широкий круг направлений, однако планом как таковым он пока не является.
Обновлено в 03:44
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе

Украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:16
Политика

Times: в ЕС могут поддержать новую отсрочку Brexit

Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября, действующей даты Brexit.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Обновлено в 01:55
Кино

Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал

Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

Крейсер США «подрезал» российский корабль в Восточно-Китайском море

Обновлено в 03:55
Политика

МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле

Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
Обновлено в 02:44
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Упавшего без сознания мужчину выбросили из трамвая в Новосибирске

По данным журналистов, в трамвае горожанин потерял сознание, однако вместо того, чтобы вызвать мужчине "скорую", двое пассажиров грубо стащили его по ступенькам вагона и бросили лежать на асфальте.
Обновлено в 03:26
Транспорт

Тонна неразобранного багажа осталась в Шереметьево

Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что в столичном аэропорту Шереметьево остается неразобранной тонна багажа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:55
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