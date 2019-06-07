Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Политика
Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2»
Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Петербурге мужчина застрелил укусившую за руку собаку
По словам мужчины, собака напала на его родственника – своего хозяина. При этом она буквально вгрызалась в руку.
Обновлено в 04:12
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Политика
В Совфеде оценили заявление Трампа об отношениях России и США
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море
Норвежская госкомпания Equinor эвакуировала рабочих с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
Обновлено в 02:50
Общество
Попавшая в больницу Симоньян рассказала о самочувствии
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян остается в больнице после инцидента с юристом Любовью Соболь и получает лекарства через капельницу.
Обновлено в 04:09
Космос
«Прогресс» против Dragon: как долго может продлиться паритет надёжности и хай-тека
Спрос на транспортные российские космические корабли сокращается после успешного начала эксплуатации американских коммерческих.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В центре шведского Линчепинга прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел в пятницу в шведском городе Линчепинг, несколько человек получили легкие травмы, сообщает издание Expressen со ссылкой на полицию и спасательные службы.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 03:56
Общество
Опрос показал, с кем жители РФ дружат чаще всего
Большинство жителей России (84%) заявили, что разница в возрасте не мешает дружбе, они дружат с друзья другого поколения.
Обновлено в 04:19
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Авто
Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Toyota Glanza
Компания Toyota объявила старт продаж нового недорогого хэтчбека Glanza.
Обновлено 05 июня в 22:22
Наука
Американские производители удобрений выбрасывают в 100 раз больше метана, чем предполагалось
Предприятия по всему миру выбрасывают в атмосферу значительно меньше метана, чем углекислого газа — при этом парниковый эффект первого в 84 раза выше.
Обновлено в 01:37
Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Здоровье
В России могут продлить порог детства до 21 года
Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о том, что в России могут увеличить порог детства.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика
Кудрин исключил достижение национальных целей посредством нацпроектов
Глава Счетной палаты отметил, что правительство опубликовало единый план достижения национальных целей, который шире и обозначает более широкий круг направлений, однако планом как таковым он пока не является.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе
Украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:16
Политика
Times: в ЕС могут поддержать новую отсрочку Brexit
Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября, действующей даты Brexit.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Обновлено в 03:17
Кино
Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал
Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.
Обновлено в 02:07
Политика
МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле
Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
Обновлено в 02:44
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Упавшего без сознания мужчину выбросили из трамвая в Новосибирске
По данным журналистов, в трамвае горожанин потерял сознание, однако вместо того, чтобы вызвать мужчине "скорую", двое пассажиров грубо стащили его по ступенькам вагона и бросили лежать на асфальте.
Обновлено в 03:26
Транспорт
Тонна неразобранного багажа осталась в Шереметьево
Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что в столичном аэропорту Шереметьево остается неразобранной тонна багажа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:55