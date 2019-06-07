Экономика

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Александр Моор рассказал китайскому телеканалу о динамичном развитии тюменской экономики

Тюменская линия13:46

Калужский губернатор: область попала в рейтинг инвестклимата АСИ благодаря работе с МСП

ТАСС11:37

Петербург потерял одну позицию в рейтинге АСИ. Эксперты посоветовали губернаторам заботиться о комфортной жизни предпринимателей

Фонтанка.Ру03:14

Минниханов: Татарстану нужно еще работать для улучшения отношения к бизнесу

РИА Новости08:19

Минниханов поручил главам районов еженедельно докладывать о развитии малого и среднего бизнеса

Татар-информ07:26

Москву впервые признали лучшей по инвестклимату в России

РБК05:08

В.Путин поздравил Москву с первым местом в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ

Агентство Москва08:11
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Наука

Обнаружены следы охватившей всю Европу эпидемии Юстиниановой чумы

Учёные-генетики нашли следы ещё одной эпидемии чумы охватившей всю Европу.
Обновлено в 15:20
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Политика

На встрече Путина с бизнесом тему Калви не обсуждали, сообщил Шохин

Ситуация с основателем Baring Vostok Майклом Калви на встрече бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным на полях ПМЭФ не обсуждалась, сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Политика

Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Происшествия

Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено в 15:31
Авто

В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото

В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото Напомним, GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей в конце мая этого года.
Обновлено вчера в 04:14
Общество

Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня

Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Теннис

Надаль обыграл Федерера в полуфинале «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
Обновлено в 11:11
Экономика

Ростовская область привезла из Петербурга 187,5 млрд рублей инвестиций

Обновлено в 11:11
Происшествия

Полицейские Северного округа задержали подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств

Оперативники выяснили что, подозреваемый осуществлял закладки наркотических средств в тайники по районам города с целью их дальнейшего сбыта бесконтактным способом.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Футбол

Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба

Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Энергетика

Ростех разработает газозаправочные модули для АЗС «Роснефти»

Госкорпорация Ростех и "Роснефть" договорились о сотрудничестве по разработке и установке на АЗС терминалов для заправки автомобилей сжиженным и компримированным (сжатым) природным газом (СПГ и КПГ).
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Футбол

«Реал» объявил о переходе Эдена Азара

Обновлено в 16:34
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Авто

«Автодилер года – 2019»: названы победители национальной премии

Обновлено в 13:03
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Политика

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Космос

Астрофизики КЧР установят телескоп в Чили

Сотрудники специальной астрофизической обсерватории РАН из Карачаево-Черкесии установят телескоп в Чили.
Обновлено в 06:05
Футбол

Сборная Испании разгромила Фарерские острова

Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.
Обновлено в 16:47
Армия и оружие

Боевики «Грузинского легиона» на Украине получили легальный статус

Боевики «Грузинского легиона», сражающиеся за Киев в Донбассе, приветствовали решение новых властей Украины предоставить гражданство иностранцам – членам вооруженных формирований, и сейчас объединяются с официальными украинскими подразделениями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:24
Политика

Белоусов рассказал, какие нацпроекты интересны иностранным инвесторам

Иностранные инвесторы проявляют интерес к российским национальным проектам в инфраструктуре, здравоохранении, экологии и цифровой экономике, сообщил журналистам помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова

Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Автоспорт

Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено в 14:31
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
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