Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Наука
Обнаружены следы охватившей всю Европу эпидемии Юстиниановой чумы
Учёные-генетики нашли следы ещё одной эпидемии чумы охватившей всю Европу.
Обновлено в 15:20
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Политика
На встрече Путина с бизнесом тему Калви не обсуждали, сообщил Шохин
Ситуация с основателем Baring Vostok Майклом Калви на встрече бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным на полях ПМЭФ не обсуждалась, сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Происшествия
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Авто
В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото
В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото Напомним, GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей в конце мая этого года.
Обновлено вчера в 04:14
Общество
Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Теннис
Надаль обыграл Федерера в полуфинале «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
Обновлено в 11:11
Происшествия
Полицейские Северного округа задержали подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств
Оперативники выяснили что, подозреваемый осуществлял закладки наркотических средств в тайники по районам города с целью их дальнейшего сбыта бесконтактным способом.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Футбол
Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба
Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Энергетика
Ростех разработает газозаправочные модули для АЗС «Роснефти»
Госкорпорация Ростех и "Роснефть" договорились о сотрудничестве по разработке и установке на АЗС терминалов для заправки автомобилей сжиженным и компримированным (сжатым) природным газом (СПГ и КПГ).
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Футбол
«Реал» объявил о переходе Эдена Азара
Обновлено в 16:34
Авто
«Автодилер года – 2019»: названы победители национальной премии
Обновлено в 13:03
Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Космос
Астрофизики КЧР установят телескоп в Чили
Сотрудники специальной астрофизической обсерватории РАН из Карачаево-Черкесии установят телескоп в Чили.
Обновлено в 06:05
Футбол
Сборная Испании разгромила Фарерские острова
Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.
Обновлено в 16:47
Армия и оружие
Боевики «Грузинского легиона» на Украине получили легальный статус
Боевики «Грузинского легиона», сражающиеся за Киев в Донбассе, приветствовали решение новых властей Украины предоставить гражданство иностранцам – членам вооруженных формирований, и сейчас объединяются с официальными украинскими подразделениями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:24
Политика
Белоусов рассказал, какие нацпроекты интересны иностранным инвесторам
Иностранные инвесторы проявляют интерес к российским национальным проектам в инфраструктуре, здравоохранении, экологии и цифровой экономике, сообщил журналистам помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова
Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено в 14:31
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41