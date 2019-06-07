Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС вчера в 03:25
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Минниханов поручил главам районов еженедельно докладывать о развитии малого и среднего бизнеса
Татар-информвчера в 07:26
Приморский край не вошел в топ-30 нацрейтинга инвестиционного климата. Комментирует бизнес
PrimaMedia.ruвчера в 05:00
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:01, Ашберн
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Наука
Глобальные оледенения связали с усилением тектоники плит
Ученые показали, что как минимум три известных периода глобального обледенения в прошлом могли усиливать тектонику — и, наоборот, долгий перерыв между оледенениями отразился в заметном ее замедлении между 1,8 миллиарда и 800 миллионами лет назад.
Обновлено 06 июня в 02:59
Армия и оружие
США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию
В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
Обновлено в 01:32
Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, которые выдвинул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Помпео оценил соглашение США и Мексики по поводу мигрантов
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал соглашение американской и мексиканской сторон по поводу мигрантов.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
В России предложили запретить бордели с секс-роботами
Обновлено в 01:51
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Полезные сладости: какой десерт съесть без угрызений совести
Пастила — исконно русское лакомство, под мармеладом в нашей стране тоже подразумевают прозрачный вид пастилы, в то время как в Европе этим словом принято называть что-то вроде конфитюра.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Транспорт
Электрички могут связать Краснодар, Анапу и Крым после запуска ж/д части Крымского моста
Власти прорабатывают вопрос о запуске электричек между Краснодаром и Крымом через Тамань после ввода железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 00:19
Автоспорт
Даниил Квят: Нужно понять, в чем мы уступаем конкурентам
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Три человека погибли при опрокидывании спасательного судна во Франции
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье
Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Саратовской области пропал 10-летний Максим Гашевский
В Саратовской области разыскивают 10-летнего Максима Гашевского.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Мадонна повторила Лободу
Королева поп-сцены Мадонна сняла новый клип в церкви «Богородицы на мысе» в Лиссабоне, где по преданию в 1410 году Богородица явилась пожилой супружеской паре.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено 06 июня в 02:47
Общество
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз
ПДКм.р. сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3. В Печатниках было отмечено 0,0535 мг/м3.
Обновлено в 01:40
Экономика
Ростовский губернатор заявил о проектировании линии метро
Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 01:00
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Футбол
Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0
Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Вступили в силу новые правила применения ККТ
Изменения вступают в силу сегодня1.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиков
Британский министр окружающей среды и сельского хозяйства, кандидат в лидеры Консервативной партии Майкл Гоув признался в употреблении кокаина, пишет Daily Mail.
Обновлено в 01:53