Экономика

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС вчера в 03:25

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Губернатор Камчатского края: регион поднялся в рейтинге АСИ благодаря системной работе

ТАССвчера в 18:43

Названы самые перспективные регионы России

Lenta.ruвчера в 09:43

Москву впервые признали лучшей по инвестклимату в России

РБКвчера в 05:08

Главы регионов объяснили результаты рейтинга инвестиционного климата АСИ

REGNUMвчера в 07:05

Минниханов поручил главам районов еженедельно докладывать о развитии малого и среднего бизнеса

Татар-информвчера в 07:26

Минниханов: Татарстану нужно еще работать для улучшения отношения к бизнесу

РИА Новостивчера в 08:19

Приморский край не вошел в топ-30 нацрейтинга инвестиционного климата. Комментирует бизнес

PrimaMedia.ruвчера в 05:00
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Армия и оружие

Российские военные отступили в Сирии

Обновлено вчера в 12:34
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Наука

Глобальные оледенения связали с усилением тектоники плит

Ученые показали, что как минимум три известных периода глобального обледенения в прошлом могли усиливать тектонику — и, наоборот, долгий перерыв между оледенениями отразился в заметном ее замедлении между 1,8 миллиарда и 800 миллионами лет назад.
Обновлено 06 июня в 02:59
Армия и оружие

США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию

В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
Обновлено в 01:32
Футбол

Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов

Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Политика

Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, которые выдвинул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Помпео оценил соглашение США и Мексики по поводу мигрантов

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал соглашение американской и мексиканской сторон по поводу мигрантов.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

В России предложили запретить бордели с секс-роботами

Обновлено в 01:51
Общество

Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

Обновлено вчера в 23:25
Политика

Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией

Обновлено вчера в 21:36
Общество

Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено вчера в 23:03
Общество

Полезные сладости: какой десерт съесть без угрызений совести

Пастила — исконно русское лакомство, под мармеладом в нашей стране тоже подразумевают прозрачный вид пастилы, в то время как в Европе этим словом принято называть что-то вроде конфитюра.
Обновлено вчера в 21:29
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Транспорт

Электрички могут связать Краснодар, Анапу и Крым после запуска ж/д части Крымского моста

Власти прорабатывают вопрос о запуске электричек между Краснодаром и Крымом через Тамань после ввода железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 00:19
Автоспорт

Даниил Квят: Нужно понять, в чем мы уступаем конкурентам

Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Три человека погибли при опрокидывании спасательного судна во Франции

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье

Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия

В Саратовской области пропал 10-летний Максим Гашевский

В Саратовской области разыскивают 10-летнего Максима Гашевского.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Мадонна повторила Лободу

Королева поп-сцены Мадонна сняла новый клип в церкви «Богородицы на мысе» в Лиссабоне, где по преданию в 1410 году Богородица явилась пожилой супружеской паре.
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено 06 июня в 02:47
Общество

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз

ПДКм.р. сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3. В Печатниках было отмечено 0,0535 мг/м3.
Обновлено в 01:40
Экономика

Ростовский губернатор заявил о проектировании линии метро

Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 01:00
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Футбол

Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0

Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Вступили в силу новые правила применения ККТ

Изменения вступают в силу сегодня1.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиков

Британский министр окружающей среды и сельского хозяйства, кандидат в лидеры Консервативной партии Майкл Гоув признался в употреблении кокаина, пишет Daily Mail.
Обновлено в 01:53
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