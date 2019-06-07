Экономика

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Калужский губернатор: область попала в рейтинг инвестклимата АСИ благодаря работе с МСП

ТАСС11:37

Минниханов: Татарстану нужно еще работать для улучшения отношения к бизнесу

РИА Новости08:19

Петербург потерял одну позицию в рейтинге АСИ. Эксперты посоветовали губернаторам заботиться о комфортной жизни предпринимателей

Фонтанка.Ру03:14

Минниханов поручил главам районов еженедельно докладывать о развитии малого и среднего бизнеса

Татар-информ07:26

Москву впервые признали лучшей по инвестклимату в России

РБК05:08

Александр Моор: Национальный рейтинг инвестклимата - эффективный инструмент развития экономики

Тюменская линия05:51

В.Путин поздравил Москву с первым местом в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ

Агентство Москва08:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено вчера в 21:53
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова трогательно поздравила мужа Александра Стриженова с 50-летием

Сегодня режиссер, актер и сценарист Александр Стриженов празднует свой 50-й день рождения.
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Политика

В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой

Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма

Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Транспорт

Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В московских аэропортах отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 17:55
Происшествия

Пассажиров Пулково 1,5 часа продержали в самолете на жаре

Обновлено в 14:53
Происшествия

В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию

Обновлено в 06:46
Авто

Электрические внедорожники Rivian смогут подзаряжать друг друга

Электрические внедорожники и пикапы американской компании Rivian смогут подзаряжать батареи друг друга при помощи специального кабеля.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес

Собчак помирила Пригожина и Киркорова

Телеведущая Ксения Собчак помирила продюсера Иосифа Пригожина и поп-исполнителя Филиппа Киркорова, передает издание "Дни.ру".
Обновлено в 04:41
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Политика

Стало известно, что обсуждал Путин на встрече с бизнесом

Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках ПМЭФ была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах, заявил помощник президента Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Кино

Сценарист «Чернобыля» удивился реакции россиян и украинцев на сериал

Сценариста мини-сериала «Чернобыль» Крэйга Мазина удивили отзывы зрителей из стран Восточной Европы и бывшего СССР.
Обновлено в 14:06
Космос

NASA заявило о продаже путёвок на МКС для космических туристов

NASA сообщает, что за год желающим будут предоставлены две такие туристические путёвки со сроком пребывания на орбите не более 30 земных суток.
Обновлено в 16:43
Происшествия

Более 20 детей пострадали в ДТП в Германии

В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба полиции немецкого города Гота.
Обновлено в 17:45
Общество

Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.
Обновлено в 13:15
Футбол

КДК РФС на год отстранил главного тренера «Черноморца» от футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) запретил главному тренеру новороссийского "Черноморца" Хазрету Дышекову осуществлять любую футбольную деятельность в течение года, заявил председатель КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:52
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Кино

Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»

Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

Обновлено в 17:13
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Происшествия

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Катер врезался в опору моста в Петербурге

Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное