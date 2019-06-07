Экономика

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Сергей Собянин
Мы переходим в новую эпоху промышленности, инвестиций, развития инфраструктуры, коммуникации, мы переходим в новую экономику. Здесь чрезвычайно важно, чтобы наши города и регионы были комфортными для людей. Бизнес идет туда, куда идут люди, а люди идут туда, где им комфортно.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМосква 24 06:18

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Еще один важный момент: уже решен вопрос с базовой площадкой, ей будет выступать наш Рязанский радиотехнический университет, который получит особый статус.
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