Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25

Мы переходим в новую эпоху промышленности, инвестиций, развития инфраструктуры, коммуникации, мы переходим в новую экономику. Здесь чрезвычайно важно, чтобы наши города и регионы были комфортными для людей. Бизнес идет туда, куда идут люди, а люди идут туда, где им комфортно.

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

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Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

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