Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Политика
Мадуро обвинил политиков из США в получении денег за критику Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американские чиновники получают деньги за свои записи в Twitter с критикой латиноамериканской страны.
Обновлено в 22:57
Политика
Бывший завод Порошенко перейдёт в госсобственность России
Согласно проекту указа президента РФ Владимира Путина, Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, который раньше принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко, войдёт в состав Объединённой судостроительной корпорации, активы которой принадлежат государству Москва продолжает интегрировать предприятия, расположенные на территории Крыма, в российскую систему промышленности.
Обновлено в 06:40
Наука
Ученые установили главную причину старения
Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 11:55
Футбол
Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов, заявили в Ла Лиге
Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 23:08
Шоу-бизнес
Беременную Маргариту Симоньян выписали из больницы
На днях Маргарита Симоньян не на шутку испугала своих близких, друзей и коллег: находясь на 18-й неделе беременности, главный редактор Russia Today была госпитализирована после беседы с оппозиционеркой Любовью Соболь.
Обновлено в 12:18
Космос
Жители 70 стран дадут имена планетным системам
Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено в 12:34
Финансы
Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за нефтью
Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва, подогретых слабой статистикой по рынку труда США, а также раллировавшей нефтью на заявлениях Саудовской Аравии; индекс МосБиржи обновил в течение торгов исторический максимум и завершил очередную неделю ростом.
Обновлено в 12:55
Политика
США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами
США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.
Обновлено в 22:02
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено в 18:41
Хоккей
Скиннер подписал контракт с «Баффало» на 72 миллиона долларов
С 27-летним хоккеистом подписано восьмилетнее соглашение на общую сумму в 72 миллиона долларов.
Обновлено в 23:16
Общество
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено в 22:20
Транспорт
Вагоны-рестораны могут исчезнуть из поездов
Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов сообщил, что вагоны-рестораны могут быть убраны из некоторых поездов дальнего следования, но останутся в составах, где возят детские группы.
Обновлено в 21:42
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Гаджеты
Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона»
Глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона», сообщает vc.ru.
Обновлено в 11:57
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
Обновлено в 10:32
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Здоровье
Врачи перечислили способы избежать теплового удара в жаркую погоду
Египетские специалисты рассказали, как защититься от жары и избежать теплового удара.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12