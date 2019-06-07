Экономика

Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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«Все основания выйти в тройку лидеров». Глава АСИ назвала Подмосковье регионом с большим преимуществом

Телеканал 360°12:51

Калужский губернатор: область попала в рейтинг инвестклимата АСИ благодаря работе с МСП

ТАСС11:37

Минниханов: Татарстану нужно еще работать для улучшения отношения к бизнесу

РИА Новости08:19

Названы самые перспективные регионы России

Lenta.ru09:43

Минниханов поручил главам районов еженедельно докладывать о развитии малого и среднего бизнеса

Татар-информ07:26

Москву впервые признали лучшей по инвестклимату в России

РБК05:08

Приморский край не вошел в топ-30 нацрейтинга инвестиционного климата. Комментирует бизнес

PrimaMedia.ru05:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
Политика

Мадуро обвинил политиков из США в получении денег за критику Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американские чиновники получают деньги за свои записи в Twitter с критикой латиноамериканской страны.
Обновлено в 22:57
Политика

Бывший завод Порошенко перейдёт в госсобственность России

Согласно проекту указа президента РФ Владимира Путина, Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, который раньше принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко, войдёт в состав Объединённой судостроительной корпорации, активы которой принадлежат государству Москва продолжает интегрировать предприятия, расположенные на территории Крыма, в российскую систему промышленности.
Обновлено в 06:40
Наука

Ученые установили главную причину старения

Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 11:55
Футбол

Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов, заявили в Ла Лиге

Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 23:08
Шоу-бизнес

Беременную Маргариту Симоньян выписали из больницы

На днях Маргарита Симоньян не на шутку испугала своих близких, друзей и коллег: находясь на 18-й неделе беременности, главный редактор Russia Today была госпитализирована после беседы с оппозиционеркой Любовью Соболь.
Обновлено в 12:18
Космос

Жители 70 стран дадут имена планетным системам

Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Шоу-бизнес

Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено в 16:17
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Российские военные отступили в Сирии

Обновлено в 12:34
Финансы

Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за нефтью

Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва, подогретых слабой статистикой по рынку труда США, а также раллировавшей нефтью на заявлениях Саудовской Аравии; индекс МосБиржи обновил в течение торгов исторический максимум и завершил очередную неделю ростом.
Обновлено в 12:55
Политика

США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами

США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.
Обновлено в 22:02
Культура

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Политика

Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено в 18:41
Хоккей

Скиннер подписал контракт с «Баффало» на 72 миллиона долларов

С 27-летним хоккеистом подписано восьмилетнее соглашение на общую сумму в 72 миллиона долларов.
Обновлено в 23:16
Общество

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено в 22:20
Транспорт

Вагоны-рестораны могут исчезнуть из поездов

Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов сообщил, что вагоны-рестораны могут быть убраны из некоторых поездов дальнего следования, но останутся в составах, где возят детские группы.
Обновлено в 21:42
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Гаджеты

Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона»

Глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона», сообщает vc.ru.
Обновлено в 11:57
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
Обновлено в 10:32
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Здоровье

Врачи перечислили способы избежать теплового удара в жаркую погоду

Египетские специалисты рассказали, как защититься от жары и избежать теплового удара.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
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