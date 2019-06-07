Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Политика
Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
Россия не отказывается от контактов с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил глава российского государства Владимир Путин.
Обновлено в 10:17
Общество
В Белграде дикие кабаны из-за наводнения оказались в черте города
Минсельхоз Сербии предупредило жителей ряда районов столицы Минсельхоз Сербии предупредило жителей Белграда о нашествии диких кабанов.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила слухи о своей беременности
Решетова скрывала не один месяц свое положение, упоминая о том, что разговоры о ее беременности – это лишь слухи.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В МВД рассказали о расследовании в отношении корреспондента «Медузы»
Задержанный корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов прошёл медицинское освидетельствование, но при этом отказался предоставить срезы ногтевых пластин для экспертизы.
Обновлено в 11:35
Футбол
Украина обыграла Колумбию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ
Украинцы с минимальным счетом одолели Колумбию - 1:0. Соперник Украины определится в игре Италия - Мали, которая состоится также сегодня.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Родственники продюсера Бари Алибасова, ранее госпитализированного с отравлением, намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Глава «Ростеха» допустил новые поставки вооружений Венесуэле
Россия может заключить с Венесуэлой новые контракты на поставки вооружений, допустил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Обновлено в 11:32
Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Авто
«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»: названы победители национальной премии
Обновлено в 03:10
Экономика
Глава минфина РФ заявил, что жить в кредит – абсолютно нормально
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что жизнь в кредит — это абсолютно нормальное явление.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Число пострадавших боевиков «Азова» около Новолуганского увеличилось
Еще трое украинских военнослужащих полка Национальной гвардии «Азов», признанного Конгрессом США неонацистским, были ранены в ходе боевых действий около поселка Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня.
Обновлено в 10:54
Общество
Мужчина случайно взломал запертый 40 лет назад сейф
Посетитель канадского музея Vermilion Heritage Museum с первой попытки взломал сейф, который был заперт 40 лет назад.
Обновлено в 11:26
Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Симоньян сообщила, что она пришла на эфир радиостанции, где у входа её встретила Любовь Соболь с включенной видеокамерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Путин впервые публично прокомментировал дело Калви
Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:24
Единоборства
Ян — о бое с Риверой: постараюсь набить эту голову и идти за другой
В преддверии боя Ян поделился ожиданиями от него, лаконично обозначив главную задачу.
Обновлено в 10:11
Космос
В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
В США оценили модернизированный Ту-22М3М
Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Кино
Стартовали съемки второй части фильма «Последний богатырь»
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Киевской области пропал самолет
Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Общество
Административное дело против «Коммерсанта» вернули в Роскомнадзор
Мировая судья вернула Роскомнадзору административное дело в отношении газеты "Коммерсантъ" о злоупотреблении свободой массовой информации, основанное на протоколе ведомства в отношении факта разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено в 10:46
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Смартфоны Apple и Huawei признаны самыми надежными
Оказалось, что меньше всего проблемы со смартфонами в первые два года эксплуатации испытывают владельцы моделей брендов Huawei и Honor.
Обновлено в 10:44