Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Экономика
Чемезов допустил создание «одной большой авиастроительной компании»
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, отвечая на вопрос корреспондента РБК на брифинге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), допустил возможность создания в России «большой авиастроительной компании» по примеру европейской Airbus и американской Boeing.
Обновлено в 11:28
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Политика
Украинский суд арестовал пять самолётов российской авиакомпании
Украинский суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан», который принадлежат российской компании «Волга-Днепр».
Обновлено в 14:00
Общество
Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства
Мэрия Барселоны решила предоставить разрешение на ведение строительных работ храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
Обновлено в 08:18
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Авто
Седан Genesis G70 смог повторить трюк из «Форсажа»
Премиальному седану Genesis G70 удалось повторить трюк из популярного фильма «Форсаж».
Обновлено в 09:23
Происшествия
В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных
В "Мерседесе" убитой в начале мае сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой обнаружили ДНК двух неизвестных.
Обновлено в 11:59
Политика
Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Сын Яны Рудковской начал подготовку к рождению сестры
Сегодня сын фигуриста и Яны Рудковской откровенно признался, что не может дождаться, когда же у него появится младшая сестренка.
Обновлено в 13:00
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения
Сотрудники охраны президента России Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).
Обновлено в 12:47
Политика
Посольство России прокомментировало исправление текста NYT по Солсбери
Российское посольство в Лондоне прокомментировало изменение статьи в The New York Times о высылке 60 дипломатов из США после инцидента в Солсбери.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Происшествия
Захарова прокомментировала задержание журналиста Голунова
Журналисты поинтересовались у Захаровой, не отразится ли данная история на образе России за рубежом.
Обновлено в 13:17
Кино
Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал
Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.
Обновлено в 02:07
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
В Ираке за организацию теракта в Бангладеш задержан японец
Бывший доцент японского университета «Рицумэйкан» Махаммад Сайфулла Одзаки задержан в Ираке по подозрению в организации атаки в Дакке в 2016 году, унесшей жизни более 20 человек.
Обновлено в 01:55
Политика
Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Общество
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Канады
Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" показал лучший результат в первых свободных заездах седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено в 12:14
Футбол
Сарри: Не предам «Наполи», если возглавлю «Ювентус»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дал комментарий по поводу того, предаст ли он "Наполи", если возглавит "Ювентус".
Обновлено в 11:37
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
На Колпинском шоссе жертвами ДТП стали десятки куриц
На Колпинском шоссе в пятницу, 7 июня, неожиданно высадились десятки кур.
Обновлено в 10:25
Интернет
«ВКонтакте» протестирует рекомендации видео в приложении
«ВКонтакте» начала тестировать обновлённый раздел с видео в приложениях для Android и iOS, говорится в блоге компании.
Обновлено в 13:50
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный мотор
«Заряженый» A45 получит мощность в 375 л.с. (280 кВт), чтобы завоевать звание самого мощного в мире четырехцилиндрового двигателя, устанавливаемого на заводе, когда-либо доступного в серийном автомобиле.
Обновлено в 00:22