Экономика
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИТАСС 03:25
Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца
Красногорский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении седьмого фигуранта дела о массовой драке, в которой был убит бывший экс-спецназовец Никита Белянкин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:33
Наука
75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно
Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено вчера в 17:06
Здоровье
Опасное увлечение пожилых людей может иметь фатальные последствия
Поскольку пожилые люди принимают лекарства на постоянной основе, то надо особо помнить: комбинация алкоголя и лекарств может иметь фатальные побочные эффекты.
Обновлено в 07:44
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Политика
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.
Обновлено в 10:44
Политика
В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46
Экономика
Васильев рассказал о достижениях Махачкалинского морского порта
На проходящем в Северной столице РФ деловом завтраке в рамках Международного экономического форума-2019, который посвящен теме «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», Герман Греф – Председатель правления ПАО «Сбербанк», назвал Республику Дагестан тем регион, где происходят реформы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров
Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
В Донбассе боевики ВСУ нецензурно послали Зеленского и открыли беспорядочный минометный огонь (видео)
Начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов обнародовал видео, на котором запечатлены украинские боевики, которые ради развлечения открыли огонь по территории Республики.
Обновлено в 09:18
Наука
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца
Как сообщил ТАСС представитель регионального главка СКР, суд в Иркутске поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу.
Обновлено в 08:55
Авто
Минпромторг подписал специнвестконтракт с «Соллерс»
Компания «Соллерс» и Минпромторг подписали специнвестконтракт (СПИК) для развития производства автомобилей «УАЗ» и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга».
Обновлено в 10:19
Политика
К «Оппозиционному блоку» на выборах в Раду присоединились четыре партии
Партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Возрождение", "Доверяй делам" и Партия мира и развития заявили об объединении и идут на досрочные выборы в Верховную раду единой политической силой.
Обновлено в 09:40
Хоккей
НХЛ проведет слушания по эпизоду с участием Барбашева
В ходе слушаний будет рассматриваться эпизод из пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном" (2:1). В первом периоде Барбашев ударил плечом в голову нападающего "Бостона" Маркуса Юханссона, однако избежал штрафа от арбитров.
Обновлено в 10:40
Общество
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Футбол
Врачи «Зенита» займутся коленом Кокорина со следующей недели
Обновлено в 10:09
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Политика
Зеленский изучил положения петиции о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тезисы петиции, в которой изложены требования об отставке главы государства.
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя
Русфонд может получить права на использование имени и фотографий Фриске при проведении благотворительных акций, а также получать процент от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
Политика
Путин посоветовал бизнесменам в РФ «не воровать и вести себя прилично»
Путин напомнил бизнесменам о библейской заповеди «не укради» и посоветовал «вести себя прилично».
Обновлено в 10:45
Политика
На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Общество
Чиновники в Сургуте сэкономят 7 млн рублей, питаясь школьными обедами
Сотрудники администрации Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) с 1 июля перейдут на питание обедами, приготовленными местным комбинатом школьного питания.
Обновлено в 07:11
Политика
Путин не стал противопоставлять США и Китай
Россия не выбирает экономических партнеров, исходя из идеологических соображений, заявил президент Владимир Путин в рамках панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прямая трансляция которого ведется на YouTube-канале «России 24».
Обновлено в 10:44