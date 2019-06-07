Петербург занял пятое место в рейтинге регионов АСИМР7.ру вчера в 03:51

Петербург стал пятым в представленном на ПМЭФ ежегодном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). По сравнению с прошлым годом потеряна одна позиция. Выше Петербурга оказались Калужская область, Татарстан, Тюменская область и Москва.

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Армия и оружие США разочарованы тем, что военнослужащие Турции обучались работе с С-400 в России Соединенные Штаты разочарованы решением Турции отправить своих военнослужащих в Россию, чтобы обучаться работе с зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.

Политика Премьер Пакистана призвал индийского коллегу к переговорам Председатель пакистанского правительства принял решение отправить письмо после того, как в Нью-Дели заявили, что премьер Индии не намерен проводить встречу с Ханом во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передаёт агентство PTI.

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Транспорт В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».

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Политика Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены Делегаты из Китая чуть не уронили председателя КНР Си Цзиньпина после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости.

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Армия и оружие Washington Examiner (США): российскому МИДу надо больше читать об истории Второй мировой войны (Washington Examiner) For three years, the UK and then the US dragged out opening the second front pic.twitter.com / LhzkEzNCQN — MFA Russia (@ mfa_russia) 5 июня 2019 г. # Zakharova: Высадка в Нормандии не стала переломным моментом Второй мировой и Великой Отечественной войн.