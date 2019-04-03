Общество

Москва уступила регионам в благосостоянии креативного классаРБК 17:00

При определении индекса каждого города учитываются пять базовых показателей: люди, город, власть, бизнес и бренды (то, как город воспринимается во внешней среде). С учетом всех пяти критериев наибольший индекс креативного капитала у Москвы — 69,32 балла.
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Составлен рейтинг самых креативных и инновационных городов России

ФАН20:43

Определены самые креативные и инновационные города России

ТК Звезда20:30

Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

РБК17:00

Уфа и Казань опередили Москву по развитию креативной инфраструктуры

Реальное время17:46

Москва стала самым креативным и инновационным городом России - PwC

ПРАЙМ17:16

Стали известны города с самым креативным капиталом

Российская газета17:01

Москву назвали самым креативным и инновационным городом России

Телеканал 360°19:30
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Общество

Названы самые «аварийные» имена водителей в России

Обновлено в 17:13
Политика

Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 20:08
Футбол

«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»

Обновлено в 18:25
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян считают драки в школах обычным явлением

Более половины россиян (57%) считают драки в школах обычным явлением, а 41% - недопустимым, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:04
Музыка

Сергей Лазарев выступит на Евровидении под номером 13

Обновлено в 11:33
Происшествия

В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
Обновлено в 13:02
Происшествия

В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства

Чиновник предложил нескольким компаниям решить вопросы, связанные с продлением сроков аренды лесных участков за определённую сумму денег.
Обновлено в 21:50
Политика

МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле

МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Политика

Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей

Предлагается освободить многодетные семьи от налога на имущество пять квадратных метров квартиры и семь "квадратов" в доме на каждого ребенка.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

«Случилось чудо»: в Сети оценили преображение музы Евгения Петросяна

Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Обломки сбитого индийского спутника могут угрожать МКС

Обломки спутника Microsat-R, который Индия сбила в ходе тестирования противоспутниковых ракет A-SAT, могут повредить Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 11:44
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Происшествия

В Техасе один человек погиб при пожаре на химическом заводе

Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Появилась версия взрыва в петербургской военной академии

К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.
Обновлено в 12:31
Здоровье

Чем опасна передозировка витамина D и как ее избежать?

Если принимать витамин D в повышенных дозах 2-3 недели, наступит острая интоксикация.
Обновлено в 17:25
Кино

В Сети появился новый тизер финального сезона «Игры престолов»

Новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети. Ролик опубликовал на Youtube телеканал HBO.
Обновлено в 17:45
Авто

В Россию вернется дизельный Volkswagen Tiguan

Российские дилеры Volkswagen вновь принимают заказы на дизельную модель кроссовера Tiguan.
Обновлено в 11:34
Общество

Экс-губернатор Никита Белых попросил отсрочить выплату ₽48 млн штрафа

Осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых попросил суд отсрочить выплату 48 млн руб. штрафа.
Обновлено в 21:31
Происшествия

Воспитатель в Китае отравил детей и был арестован

Сотрудник одного из детских садов в Китае был арестован по подозрению в преднамеренном отравлении воспитанников.
Обновлено в 22:46
Политика

Чижов объяснил, чем обернется присоединение Северной Македонии к НАТО

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Северной Македонии к НАТО дестабилизирует ситуацию на Балканах.
Обновлено в 22:45
Происшествия

Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде

Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено в 21:54
Происшествия

Разрушительное землетрясение произошло на Тайване

Обновлено в 23:15
Культура

Художник Николай Сажин умер в Петербурге

Художник Николай Сажин умер во вторник в Петербурге на 71-м году жизни.
Обновлено в 11:29
Хоккей

Кучеров не помог «Тампе» обыграть «Монреаль»

"Монреаль Канадиенс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 23:01
Футбол

«Порту» не смог обыграть «Брагу», но вышел в финал Кубка Португалии

"Брага" на своем поле сыграла вничью с "Порту" в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии (1:1). Паулинью в конце первого тайма вывел хозяев вперед, а гости отыгрались в конце встречи благодаря голу защитника Данилу Перейры.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Футбол

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Обновлено в 20:32
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено в 16:15
Происшествия

В Астрахани школьник сбежал из дома в «кругосветное путешествие»

Восьмилетний житель Астрахани, сбежав от матери, отправился в "кругосветное путешествие".
Обновлено в 14:16
Кино

Умер известный режиссер Вадим Гемс

Обновлено в 09:34
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