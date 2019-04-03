Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного классаРБК 17:00
При определении индекса каждого города учитываются пять базовых показателей: люди, город, власть, бизнес и бренды (то, как город воспринимается во внешней среде). С учетом всех пяти критериев наибольший индекс креативного капитала у Москвы — 69,32 балла.
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Общество
Названы самые «аварийные» имена водителей в России
Обновлено в 17:13
Политика
Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
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Футбол
«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»
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Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают драки в школах обычным явлением
Более половины россиян (57%) считают драки в школах обычным явлением, а 41% - недопустимым, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:04
Музыка
Сергей Лазарев выступит на Евровидении под номером 13
Обновлено в 11:33
Происшествия
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В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства
Чиновник предложил нескольким компаниям решить вопросы, связанные с продлением сроков аренды лесных участков за определённую сумму денег.
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МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
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Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей
Предлагается освободить многодетные семьи от налога на имущество пять квадратных метров квартиры и семь "квадратов" в доме на каждого ребенка.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
«Случилось чудо»: в Сети оценили преображение музы Евгения Петросяна
Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Обломки сбитого индийского спутника могут угрожать МКС
Обломки спутника Microsat-R, который Индия сбила в ходе тестирования противоспутниковых ракет A-SAT, могут повредить Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено в 11:44
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Техасе один человек погиб при пожаре на химическом заводе
Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Появилась версия взрыва в петербургской военной академии
К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.
Обновлено в 12:31
Здоровье
Чем опасна передозировка витамина D и как ее избежать?
Если принимать витамин D в повышенных дозах 2-3 недели, наступит острая интоксикация.
Обновлено в 17:25
Кино
В Сети появился новый тизер финального сезона «Игры престолов»
Новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети. Ролик опубликовал на Youtube телеканал HBO.
Обновлено в 17:45
Авто
В Россию вернется дизельный Volkswagen Tiguan
Российские дилеры Volkswagen вновь принимают заказы на дизельную модель кроссовера Tiguan.
Обновлено в 11:34
Общество
Экс-губернатор Никита Белых попросил отсрочить выплату ₽48 млн штрафа
Осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых попросил суд отсрочить выплату 48 млн руб. штрафа.
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Происшествия
Воспитатель в Китае отравил детей и был арестован
Сотрудник одного из детских садов в Китае был арестован по подозрению в преднамеренном отравлении воспитанников.
Обновлено в 22:46
Политика
Чижов объяснил, чем обернется присоединение Северной Македонии к НАТО
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Северной Македонии к НАТО дестабилизирует ситуацию на Балканах.
Обновлено в 22:45
Происшествия
Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде
Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено в 21:54
Происшествия
Разрушительное землетрясение произошло на Тайване
Обновлено в 23:15
Культура
Художник Николай Сажин умер в Петербурге
Художник Николай Сажин умер во вторник в Петербурге на 71-м году жизни.
Обновлено в 11:29
Хоккей
Кучеров не помог «Тампе» обыграть «Монреаль»
"Монреаль Канадиенс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 23:01
Футбол
«Порту» не смог обыграть «Брагу», но вышел в финал Кубка Португалии
"Брага" на своем поле сыграла вничью с "Порту" в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии (1:1). Паулинью в конце первого тайма вывел хозяев вперед, а гости отыгрались в конце встречи благодаря голу защитника Данилу Перейры.
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Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
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Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено в 20:32
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Астрахани школьник сбежал из дома в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний житель Астрахани, сбежав от матери, отправился в "кругосветное путешествие".
Обновлено в 14:16
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34