Москва уступила регионам в благосостоянии креативного классаРБК вчера в 17:00

Москва заняла первую строчку среди городов России в индексе креативного капитала, который характеризует состояние городской инфраструктуры, человеческого капитала, бизнес-среды, говорится в исследовании PwC в России и фонда Calvert 22, которое есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

При определении индекса каждого города учитываются пять базовых показателей: люди, город, власть, бизнес и бренды (то, как город воспринимается во внешней среде). С учетом всех пяти критериев наибольший индекс креативного капитала у Москвы — 69,32 балла.

Политика В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.

Армия и оружие США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Политика МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.

Общество Суд в Иркутске запретил строительство завода на Байкале Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО "АкваСиб" строить завод по розливу воды в поселке Култук, следует из опубликованного определения суда.

Общество Названы самые востребованные специалисты в эпоху цифровизации Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, какие специалисты станут наиболее востребованными в эпоху цифровизации.

Политика NYT: еще две американки обвинили Байдена в неподобающем поведении Еще две гражданки США обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.

Общество Россияне назвали необходимый для жизни минимальный доход На покупку самого необходимого для жизни российской семье требуется доход не менее 58,5 тыс. рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в ДТП Сэм Янгер, сын главы Службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, погиб в автокатастрофе.

Политика Президент Алжира подал в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.

Происшествия Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставят в Пресненский суд Напомним, футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев вместе с братом Кокорина Кириллом и тренером Александром Протасовицким проходят обвиняемыми по делу о двух драках в центре Москвы.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо иммунитета Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальной конституционной ассамблее страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, заседание суда было показано в эфире венесуэльских телеканалов.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Алтайском крае Четыре человека погибли в результате ДТП в Тальменском районе Алтайского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Экономика Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.

Политика Вилкул не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского во втором туре выборов Партия кандидата в президенты Украины Александра Вилкула «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» призвала своих сторонников не поддерживать ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко во втором туре выборов.

Космос Телескоп TESS обнаружил свою первую экзокомету Как говорят исследователи, они обнаружили еще ряд подобных событий, которые могут указывать на большее число экзопланет, однако меньше размеров.

Политика Опрос показал, как в мире оценивают эффективность санкций Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International (включающая в себя «Ромир») опросила респондентов из 57 стран (46 тысяч человек) оценить эффективность санкций как политический инструмент.

Экономика Дмитрий Медведев прибыл в Пермь Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.