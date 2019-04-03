Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного классаРБК 17:00
При определении индекса каждого города учитываются пять базовых показателей: люди, город, власть, бизнес и бренды (то, как город воспринимается во внешней среде). С учетом всех пяти критериев наибольший индекс креативного капитала у Москвы — 69,32 балла.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 21:51, Ашберн
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России предложило включить в Налоговый кодекс пять новых глав.
Обновлено в 02:25
Политика
Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 20:08
Происшествия
В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признал, что Ксения Собчак демон и исчадие ада
Похоже, что Собчак сыграла с Богомоловым такую шутку, что он вышел из себя.
Обновлено в 05:45
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Еврокомиссия 2 февраля на фоне американских пошлин на сталь ввела защитные меры в отношении импорта 26 категорий стальной продукции.
Обновлено в 12:44
Общество
Жан-Мишель Кусто посетит «китовую тюрьму» в Приморье
Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто планирует прилететь в Россию сегодня, 3 апреля.
Обновлено в 19:32
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Футбол
Перес: новый «Сантьяго Бернабеу» станет ключевым объектом Мадрида
Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о планах реконструкции клубного стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Обновлено в 10:19
Политика
Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу
Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено в 18:59
Политика
Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей
Предлагается освободить многодетные семьи от налога на имущество пять квадратных метров квартиры и семь "квадратов" в доме на каждого ребенка.
Обновлено в 06:35
Технологии
Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям
Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).
Обновлено в 09:48
Футбол
«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»
Обновлено в 18:25
Футбол
Глава УЕФА Чеферин призывает останавливать матчи в случае проявления расизма
Ранее УЕФА начал расследование по поводу возможного проявления расизма в матчах 1/8 финала Лиги Европы между украинским "Динамо" и английским "Челси" и отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между командами Черногории и Англии.
Обновлено в 13:37
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поделилась фото с папой и рассказала о детстве
В подписи актриса рассказала о ярких моментах детства, которые ей подарил папа.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Алексей Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире
В своем Instagram скандальный артист порассуждал, почему "в России живут самые злые люди в мире".
Обновлено в 06:09
Общество
Численность населения Земли выросла до 7,7 млрд человек
Количество людей, проживающих на Земле выросло до 7,7 млрд человек.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Бывший офицер Минобороны получил 19 лет за участие в ИГ
Бывшего офицера Минобороны Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в «Исламском государстве» (организация запрещена в РФ).
Обновлено в 04:28
Космос
Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май»
Ученый отметил, что динамические светильники предназначены для того, чтобы решать проблему десинхроноза, которая может возникнуть у космонавтов на МКС и в дальних космических полетах.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Политика
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Гаджеты
Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено в 21:35
Наука
Артефакты древней культуры Тиуанако достали со дна озера Титикака
Религиозные подношения древней южноамериканской культуры Тиуанако, предшествовавшей инкам, извлекли из донных отложений озера Титикака в Боливии и подняли на поверхность подводные археологи.
Обновлено в 12:34
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Футбол
Педро Роша перешёл в «Крузейро»
По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
Обновлено в 19:09
Шоу-бизнес
Как расчетливая Кейт Миддлтон окрутила наивного принца Уильяма
Якобы Кейт Миддлтон шла на всевозможные ухищрения, чтобы сблизиться с принцем Уильямом.
Обновлено в 14:58
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:11