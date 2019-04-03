Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного классаРБК 17:00
При определении индекса каждого города учитываются пять базовых показателей: люди, город, власть, бизнес и бренды (то, как город воспринимается во внешней среде). С учетом всех пяти критериев наибольший индекс креативного капитала у Москвы — 69,32 балла.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:54, Ашберн
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Политика
Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»
Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп надеется на улучшение отношений с Россией
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на нормализацию отношений между США и Россией.
Обновлено в 18:26
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что любит золото
Обновлено в 18:42
Общество
Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены
Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Политика
Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
Заместитель министра обороны проверит на Камчатке строительство инфраструктуры для подлодок
Тимур Иванов оценит ход выполнения госпрограммы по обустройству инфраструктуры для размещения позиций войск Воздушно-космической обороны, РВСН, арсеналов комплексного хранения ракет, боеприпасов, баз хранения вооружения и военной техники.
Обновлено в 07:59
Энергетика
«Нафтогаз» хочет привлечь до $1 млрд китайских инвестиций
Инвестиции украинская компания планирует привлекать в несколько этапов "Нафтогаз Украины" намерен привлечь до 1 млрд долларов китайских инвестиций, которые в том числе пойдут на проекты по бурению скважин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 06:05
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Взрыв в питерской академии могут признать терактом. Жизни четверых пострадавших вне опасности.
Обновлено в 14:47
Гаджеты
Раскрыта стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для РФ
Huawei раскрыла российские ценники флагманов P30 и P30 Pro.
Обновлено в 16:57
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Футбол
«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей
2 апреля между коллективами «Вильярреал» и «Барселона» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 17:24
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Общество
Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации
На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Бывший офицер Минобороны получил 19 лет за участие в ИГ
Бывшего офицера Минобороны Дениса Хисамова приговорили к 19 годам колонии строгого режима за участие в «Исламском государстве» (организация запрещена в РФ).
Обновлено в 04:28
Футбол
Азмуна признали лучшим игроком РПЛ в марте
24-летнего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна признали лучшим игроком РПЛ в марте, сообщили в официальном твиттере организации.
Обновлено в 15:27
Авто
Ford объявил распродажу автомобилей в России
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив
"Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - сказала Хатчисон.
Обновлено в 18:47
Футбол
«Порту» не смог обыграть «Брагу», но вышел в финал Кубка Португалии
"Брага" на своем поле сыграла вничью с "Порту" в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии (1:1). Паулинью в конце первого тайма вывел хозяев вперед, а гости отыгрались в конце встречи благодаря голу защитника Данилу Перейры.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R
Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 17:43
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
«Ювентус» победил «Кальяри» в 30-м туре чемпионата Италии
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Политика
Президент Алжира уходит в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика проинформировал конституционный совет страны о своём решении уйти в отставку, передаёт Ennahar.
Обновлено в 15:23