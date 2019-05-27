Экономика
Москва стала лидером по социальным расходамВечерняя Москва 17:36
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека. В столице наибольший объем социальных расходов приходится на социальную политику и образование — 17 процентов и 13 процентов.
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Отец Децла ответил на покаяние Тимати
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Происшествия
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На строительной площадке на севере Москвы обнаружены сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.
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Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»
В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
Обновлено в 11:05
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
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В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»
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Хоккей
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Обновлено в 14:33
Наука
Уникальный материал на основе алюминия разработали в России
Обновлено в 06:34
Футбол
«Спартак» обратился к фанатам после финиша РПЛ
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Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Общество
Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России
Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
Обновлено в 17:30
Хоккей
Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково
Самолет, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург).
Обновлено в 13:15
Авто
«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала
Более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:54
Политика
Прогноз: проевропейские партии получат 65% мест в Европарламенте
Согласно прогнозу Европарламента, проевропейские партии лидируют на выборах в законодательный орган ЕС, получив 493 места из 751.
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус уснула на полу после дня рождения подруги
Российская актриса Кристина Асмус рассказала и показала, как отметила день рождения своей подруги.
Обновлено в 08:46
Хоккей
Защитник сборной Канады Теодор: «Голкипер финнов сыграл потрясающе»
Голкипер соперника (Кевин Ланкинен) сегодня сыграл потрясающе, мы не смогли ему забить в третьем периоде, хотя у нас было огромное количество попыток.
Обновлено в 17:08
Политика
Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент
Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
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Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
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Обновлено в 18:02
Спорт
Фигуристка Щербакова пошутила, что уходит в баскетбол
Чемпионка России — 2019 по фигурному катанию Анна Щербакова в шутку объявила о переходе в баскетбол.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес
Как Ким Кардашян: Настасья Самбурская похвасталась фигурой
Обновлено в 10:53