Экономика

Москва стала лидером по социальным расходамВечерняя Москва 17:36

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У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека. В столице наибольший объем социальных расходов приходится на социальную политику и образование — 17 процентов и 13 процентов.
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Москва стала лидером по социальным расходам

Вечерняя Москва17:36

Больше всего средств на социальные расходы выделяют в Москве, меньше всего - на Чукотке

ПРАЙМ17:30
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