Общество

Москва стала лидером по социальным расходамВечерняя Москва 17:36

У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека. В столице наибольший объем социальных расходов приходится на социальную политику и образование — 17 процентов и 13 процентов.
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Названы регионы — лидеры по социальной ориентированности бюджетов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Чукотке, Камчатке и в Якутии, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.
РИА Новости17:48

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Эксперты назвали регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов

Слово и Дело20:46

Названы регионы-лидеры по расходам на жителей из бюджета

URA.Ru19:15

Названы регионы России — лидеры по социальной ориентированности бюджетов

RT на русском18:32

Разрыв между регионами в объемах социальных расходов достигает 4,5 раза

Коммерсантъ19:53

Москва стала лидером по социальным расходам

Вечерняя Москва17:36

Больше всего средств на социальные расходы выделяют в Москве, меньше всего - на Чукотке

ПРАЙМ17:30
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Финансы

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
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Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
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Космос

Огненные шары осветили небо над Австралией

Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
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Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

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Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

В результате пожара в жилом доме в селе Вторая Петропавловка Новосибирской области погибли трое детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное следственное управление СК России.
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Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур во время наезда на инспектора ДПС находился в состоянии наркотического опьянения.
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Российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо

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Общество

Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России

Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено в 15:20
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Обновлено в 18:18
Здоровье

Диетологи открыли простой способ ускорить обмен веществ

Обновлено в 04:04
Экономика

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Экономика

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Политика

На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ

Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11
Происшествия

К западу от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Обновлено в 18:03
Гаджеты

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено в 17:32
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Пилот «Формулы-1» едва не сбил двух человек во время гонки

Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес едва не сбил двух человек во время Гран-при Монако.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие

В НАТО заявили о возможности спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что политическая воля необходима для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:17
Общество

Южносахалинка не смогла визуально сложить забор пожарной части №5 в одно целое

Обновлено в 20:58
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Политика

Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 14:32
Общество

Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба

Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Происшествия

В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей

Обновлено в 19:48
Общество

Астрологический прогноз на 27 мая – 2 июня для всех знаков зодиака

Неблагоприятный аспект Юпитера в Стрельце к Солнцу, Меркурию, Марсу и Урану предупреждает Стрельцов, что вас ждут непростые испытания.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Армия и оружие

Беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Обновлено в 02:06
Общество

«Репрессии усиливаются»: на Камчатке сельские депутаты написали Путину

На Камчатке депутаты села Соболево написали открытое письмо Владимиру Путину. Они считают, что в селе ущемляются права жителей.
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Кино

На «Золотом вороне» в Анадыре выбрали лучший фильм фестиваля

Малых «Золотых воронов» из рога лося забрали режиссеры Лассе Лау (Дания) за лучший неигровой фильм «Ворон и чайка» и Любовь Борисова (Якутия) за лучший игровой фильм «Надо мною солнце не садится».
Обновлено в 19:58
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