Общество

Москва стала лидером по социальным расходамВечерняя Москва 17:36

У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека. В столице наибольший объем социальных расходов приходится на социальную политику и образование — 17 процентов и 13 процентов.
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Названы регионы — лидеры по социальной ориентированности бюджетов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Чукотке, Камчатке и в Якутии, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.
РИА Новости17:48

Подробнее о событии

Разрыв между регионами в объемах социальных расходов достигает 4,5 раза

Коммерсантъ19:53

Названы регионы-лидеры по расходам на жителей из бюджета

URA.Ru19:15

Названы регионы России — лидеры по социальной ориентированности бюджетов

RT на русском18:32

Москва стала лидером по социальным расходам

Вечерняя Москва17:36

Больше всего средств на социальные расходы выделяют в Москве, меньше всего - на Чукотке

ПРАЙМ17:30
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Футбол

Завершился чемпионат России по футболу

Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено в 09:02
Наука

«Airbus» провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса»

Европейская компания Airbus, являющаяся одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, провела успешные испытания новой модели беспилотного варианта летательного аппарата, при конструировании крыльев которого инженеры использовали элементы, выполненные по форме строения крыла альбатроса.
Обновлено 24 мая в 13:47
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Хоккей

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено в 17:54
Хоккей

Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел

В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Авто

Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери

Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Общество

Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба

Обновлено в 20:18
Происшествия

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в акватории Охотского моря у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 17:49
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур во время наезда на инспектора ДПС находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 16:07
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Здоровье

У трети сахалинцев, пришедших на прием к врачам федерального центра оториноларингологии, обнаружили новообразования

Врачи федерального центра оториноларингологии провели на Сахалине день ранней диагностики опухолей головы и шеи.
Обновлено в 20:23
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено вчера в 18:40
Здоровье

Медики рассказали, как определить ранние признаки деменции

Специалисты рассказали о пяти ранних признаках заболевания, на которые нужно чаще обращать внимание.
Обновлено в 15:01
Наука

Физики впервые определили волновую форму электрона

Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах

Сообщается, что инициатором стала 22-летняя девушка, толкнувшая Бекхэма в бок. Дерущихся возлюбленных пришлось разнимать охране отеля.
Обновлено в 18:49
Футбол

36-летний Квальярелла стал лучшим бомбардиром Серии А

Чемпионат Италии сезона 2018/19 завершён. Лучшим бомбардиром турнира стал 36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла.
Обновлено в 17:01
Наука

Одна маленькая победа в войне с самым страшным врагом человечества

Обновлено в 03:15
Авто

Автоэксперт рассказал, как выбрать идеальный автомобиль для женщины

Обновлено в 06:49
Футбол

Виктор Гончаренко: «Влашич и Бекао хотят остаться в ЦСКА»

Обновлено в 09:48
Футбол

Магомед Адиев покидает пост тренера «Анжи»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что не будет заключать новый контракт с клубом.
Обновлено в 14:02
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
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