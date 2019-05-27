Общество

Москва стала лидером по социальным расходамВечерняя Москва вчера в 17:36

У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека. В столице наибольший объем социальных расходов приходится на социальную политику и образование — 17 процентов и 13 процентов.
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Названы регионы — лидеры по социальной ориентированности бюджетов

Наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Чукотке, Камчатке и в Якутии, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости. Рост расходов на социалку
РИА Новостивчера в 17:48

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Сахалинская область вошла в число регионов-лидеров по объемам социальных расходов

SakhalinMedia.ruвчера в 22:00

Разрыв между регионами в объемах социальных расходов достигает 4,5 раза

Коммерсантъвчера в 19:53

Больше всего средств на социальные расходы выделяют в Москве, меньше всего - на Чукотке

ПРАЙМвчера в 17:30

Названы регионы России — лидеры по социальной ориентированности бюджетов

RT на русскомвчера в 18:32

Эксперты назвали регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов

Слово и Деловчера в 20:46

Москва стала лидером по социальным расходам

Вечерняя Москвавчера в 17:36

Названы регионы-лидеры по расходам на жителей из бюджета

URA.Ruвчера в 19:15
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Экономика

Биткоин обновил годовой максимум

Стремительный рост биткоина в этом году сменил долгий и мучительный медвежий тренд 2018 года, когда цифровая валюта потеряла более 70% своей стоимости.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России

Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Наука

Ученые: Наличие цели в жизни снижает риск ранней смерти

В результате эксперты смогли найти связь между наличием цели в жизни и риском ранней смерти.
Обновлено 25 мая в 19:11
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Обновлено вчера в 08:16
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия

Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено вчера в 16:29
Футбол

«Зенит» прокатился по Невскому проспекту на золотом автобусе

Футболисты и тренеры команды проехали по центру Санкт-Петербурга на золотом автобусе.
Обновлено вчера в 14:50
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие

Иран заподозрили в нападении на российскую авиабазу «Хмеймим»

Сегодня днём стало известно о том, что иранские сунниты, воющие против правительственных сил Сирии, вполне могли принимать участие в нападении на российскую военную авиабазу «Хмеймим».
Обновлено 24 мая в 18:46
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме

По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей

Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019

Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено вчера в 16:56
Автоспорт

Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако

Российский пилот коллектива Toro Rosso Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако, где удалось завоевать очередные очки.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Все отравившиеся ядом в Новосибирской области школьники выписаны из больницы

Все тринадцать школьников, которые отравились крысиным ядом в Чановском районе Новосибирской области, выписаны из больницы.
Обновлено в 00:26
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено 24 мая в 14:59
Шоу-бизнес

Смерть под софитами: «доктор Ватсон» Виталий Соломин повторил судьбу Андрея Миронова

Обновлено в 00:00
Хоккей

Овечкин: выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой

Выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге

Новый серийный универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 был спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая.
Обновлено 25 мая в 09:10
Политика

Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан

В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
Обновлено вчера в 10:42
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено вчера в 01:29
Гаджеты

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Трамп назвал условие для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран захочет начать переговоры с Соединенными Штатами, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ

Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Общество

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
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