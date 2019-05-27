Общество
Москва стала лидером по социальным расходамВечерняя Москва вчера в 17:36
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека. В столице наибольший объем социальных расходов приходится на социальную политику и образование — 17 процентов и 13 процентов.
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Наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Чукотке, Камчатке и в Якутии, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости. Рост расходов на социалкуРИА Новостивчера в 17:48
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Сахалинская область вошла в число регионов-лидеров по объемам социальных расходов
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