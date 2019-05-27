Москва стала лидером по социальным расходамВечерняя Москва вчера в 17:36

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Чукотке, Камчатке и в Якутии, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

с чего всё началось

У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека. В столице наибольший объем социальных расходов приходится на социальную политику и образование — 17 процентов и 13 процентов.

Общество В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Экономика Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Политика Зеленский призвал полицию не задерживать политических протестующих Президент Украины Владимир Зеленский призвал полицию не применять строгие меры к политическим протестующим, если они не нарушают закон.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Здоровье Московские врачи нашли опухоли у трети сахалинских пациентов У трети пациентов, которые пришли на прием, специалисты обнаружили новообразования, правда, определить, онкология это или нет, смогут только дополнительные исследования.

Общество Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.

Гаджеты Мазохизм за $2000: В MacOS найдена критическая уязвимость Решать проблему пока не спешат разработчики, говорит AppleInsider, сообщая о критической проблеме.

Футбол Хакеры украли денежный транш из «ПСЖ» в «Боку» за Паредеса Вероятно, деньги парижской команды были перехвачены хакерами при проведении перевода. Ранее защитник "ПСЖ" не смог объяснить слова Мбаппе.

Политика На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

Общество В Гидрометцентре рассказали, с какой погоды начнется лето Уже со вторника в центральных регионах европейской части России начнется повышение температуры воздуха до 22-27 градусов.

Политика В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.

Музыка Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса» В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).

Происшествия Российский заключенный умер в реанимации после пыток Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.

Футбол Тренер «Анжи» объяснил отказ Керимова финансировать клуб Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев объяснил причину, по которой российский политик и бизнесмен Сулейман Керимов решил не помогать клубу исправить финансвовое положение, передает "Советский спорт".

Футбол Завершился чемпионат России по футболу Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.

Происшествия 6 автомобилей столкнулись на трассе в Алтайском крае В Алтайском крае 27 мая столкнулись сразу шесть автомобилей. Однако, по предварительным данным, в большой аварии никто не пострадал.