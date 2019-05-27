Экономика

Москва стала лидером по социальным расходамВечерняя Москва 17:36

У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека. В столице наибольший объем социальных расходов приходится на социальную политику и образование — 17 процентов и 13 процентов.
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Названы регионы — лидеры по социальной ориентированности бюджетов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Чукотке, Камчатке и в Якутии, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.
РИА Новости17:48

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Сахалинская область вошла в число регионов-лидеров по объемам социальных расходов

SakhalinMedia.ru22:00

Больше всего средств на социальные расходы выделяют в Москве, меньше всего - на Чукотке

ПРАЙМ17:30

Названы регионы-лидеры по расходам на жителей из бюджета

URA.Ru19:15

Названы регионы России — лидеры по социальной ориентированности бюджетов

RT на русском18:32

Эксперты назвали регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов

Слово и Дело20:46

Москва стала лидером по социальным расходам

Вечерняя Москва17:36

Разрыв между регионами в объемах социальных расходов достигает 4,5 раза

Коммерсантъ19:53
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Ураганный ветер, который прошел по Красноярску накануне днем, оставил после себя последствия - поваленные деревья.
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Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

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В северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Об этом свидетельствуют материалы на сайте американской Геологической службы (USGS).
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Армия и оружие

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В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

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В Улан-Удэ заявили о совершённой революции в микробиологии

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Отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП.
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Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в российских школах

В России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
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