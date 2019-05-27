Экономика
Москва стала лидером по социальным расходамВечерняя Москва 17:36
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека. В столице наибольший объем социальных расходов приходится на социальную политику и образование — 17 процентов и 13 процентов.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Хоккей
Тренер Финляндии: Канада была лучшей командой, с которой мы играли
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу в финале ЧМ-2019 со сборной Канады (3:1). Дубль в финальном матче оформил капитан финнов Марко Анттила.
Обновлено в 18:25
Кино
Стали известны результаты Каннского кинофестиваля
Члены жюри подвели итоги 72-го Каннского кинофестиваля. Ключевой награды удостоилась лента южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты».
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Авто
Внедорожный Audi TT презентуют на выставке Wörtherseetreffen-2019
С 29 мая по 1 июня в Райфнице (Австрия) пройдет автовыставка Wörtherseetreffen-2019, в рамках которой немецкий производитель Audi презентует внедорожную версию спорткара ТТ. У новой модификации данной модели появился бампер в стиле RS, большой спойлер, дополнительные огни в радиаторной решетке и два полноценных запасных колеса.
Обновлено в 11:36
Политика
В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Политика
Мэр Нью‐Йорка нашел способ победить Трампа на выборах
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио изучил все уловки президента США Дональда Трампа и знает способ победить его на выборах в 2020 году.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено в 19:06
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес
Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей
В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
Обновлено в 15:00
Общество
Время не первых: Huawei может потерять лидерство в России уже в мае
Уже в мае Huawei может потерять первое место по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, рассказали «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Египте девять полицейских погибли в ДТП, сообщили СМИ
Девять сотрудников египетской полиции погибли в ДТП рядом с городом Исмаилия, сообщает портал издания "Youm7".
Обновлено в 13:49
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Хоккей
Чешский защитник Рутта жёстко впечатал Овечкина в борт
В третьем периоде встречи нападающий сборной России Александр Овечкин влетел в борт после толчка в исполнении защитника чехов Яна Рутты.
Обновлено в 12:00
Общество
По российскому бездорожью «ударят» гибридным экранопланом
В отечественном Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) готовится к выходу в свет невиданное прежде транспортное средство, сочетающее корабль на воздушной подушке, гидросамолет и экраноплан.
Обновлено в 13:15
Финансы
Просроченная задолженность компаний растет пока на бумаге
ЦБ учитывает тот же показатель на стороне банковской системы — формально просроченная кредиторская задолженность юрлиц по Росстату формируется не только банками, но это крупнейшая составляющая.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Культура
Айдан Салахова рассказала о спектакле «Кармен»
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана
Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
Обновлено в 17:25
Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Общество
Гороскоп на 25 мая: Львов сегодня не сдвинешь с места, меланхоличны будут и Овны
ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV) День у Овна обещает пройти под звездой меланхолии и уныния.
Обновлено 24 мая в 13:19
Авто
«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала
Более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:54
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 18:35
Спорт
Фигуристка Щербакова пошутила, что уходит в баскетбол
Чемпионка России — 2019 по фигурному катанию Анна Щербакова в шутку объявила о переходе в баскетбол.
Обновлено в 16:16
Политика
Нетаньяху пригрозил распустить парламент Израиля
Нетаньяху должен сформировать коалицию в Кнессете до 29 мая, но не может этого сделать из-за разногласий партий по поводу законопроекта об отсрочке призыва ортодоксальных иудеев в армию, передает ТАСС со ссылкой на «Кан».
Обновлено в 16:58