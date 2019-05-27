Общество

Москва стала лидером по социальным расходамВечерняя Москва 17:36

У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека. В столице наибольший объем социальных расходов приходится на социальную политику и образование — 17 процентов и 13 процентов.
Читать в источнике
с чего всё началось

Названы регионы — лидеры по социальной ориентированности бюджетов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Чукотке, Камчатке и в Якутии, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.
РИА Новости17:48

Подробнее о событии

Москва стала лидером по социальным расходам

Вечерняя Москва17:36

Названы регионы-лидеры по расходам на жителей из бюджета

URA.Ru19:15

Названы регионы России — лидеры по социальной ориентированности бюджетов

RT на русском18:32

Разрыв между регионами в объемах социальных расходов достигает 4,5 раза

Коммерсантъ19:53

Больше всего средств на социальные расходы выделяют в Москве, меньше всего - на Чукотке

ПРАЙМ17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:05, Ашберн
Общество

Астрологический прогноз на 27 мая – 2 июня для всех знаков зодиака

Неблагоприятный аспект Юпитера в Стрельце к Солнцу, Меркурию, Марсу и Урану предупреждает Стрельцов, что вас ждут непростые испытания.
Обновлено вчера в 05:30
Гаджеты

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Экономика

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Обновлено в 17:00
Гаджеты

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено в 17:32
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Авто

«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала

Более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:54
Авто

Увлекательный видеотур: как производят моторы V8 AMG

Увлекательный видеотур по фабрике демонстрирует много интересных фактов о работе предприятия.
Обновлено в 07:43
Религия

Архиепископ Страсбурга передал патриарху Кириллу мощи святой Одилии

Архиепископ Страсбурга (Франция) Люк Равель передал патриарху Московскому и всея Руси частицу мощей святой VI–VII веков Одилии Эльзасской, которая почитается католиками и православными.
Обновлено в 19:45
Музыка

Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты

Обновлено 24 мая в 16:36
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 19:06
Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Авто

Продажи автомобилей Renault в России выросли на 5%

Обновлено в 05:41
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Космос

Метеорологи-любители открыли сезон наблюдений за серебристыми облаками

Первые снимки серебристых облаков в этом году удалось сделать жителю поселка Верхошижемье Леониду Горбунову в ночь с 23 на 24 мая.
Обновлено в 05:31
Кино

Алексей Учитель рассказал журналистам о съёмках новых фильмов

Обновлено в 12:11
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Театры

МАМТ представляет премьеру оперы Верди «Отелло» в постановке Андрея Кончаловского

Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко под занавес своего юбилейного, сотого по счету сезона дает премьеру оперы Джузеппе Верди "Отелло" по трагедии Уильяма Шекспира в постановке выдающегося режиссера Андрея Кончаловского.
Обновлено в 18:53
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Экономика

В ЮАР ввели налог на выбросы в атмосферу углекислого газа

Новый президент ЮАР Сирил Рамапоса подписал закон о введении налога на выбросы в атмосферу углекислого газа, сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов страны.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Два человека погибли при крушении самолета в Болгарии

Обновлено в 10:06
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Политика

В Киеве оценили экономические потери от противостояния с РФ

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Москвой.
Обновлено в 19:30
Политика

Явка на выборах в Европарламент составила 50,5%

«Явка по всем 28 странам, включая Великобританию, составила 50,5%»,— сообщил журналистам представитель ЕП, объявляя предварительные итоги голосования (цитата по ТАСС).
Обновлено в 19:20
Технологии

Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов

Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Субъект Российской Федерации, входящий в состав Тюменской области. Находится в Уральском федеральном округе. Округ является экономически самодостаточным регионом-донором. Основной нефтегазоносный район России и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное