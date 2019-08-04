Общество
Москва стала лидером по психотическим расстройствамВести.Ru 07:01
Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях. Статистические данные приводит Минздрав РФ в ежегодном сборнике.
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с чего всё началось
В прошлом году больше всего пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, было зарегистрировано в Москве — 2,8 тыс. Примерно столько же было поставлено на учёт в Московской области.RT на русском02:00
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Эксперты прогнозируют конец света 12 августа
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Обновлено в 11:04
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Обновлено вчера в 10:00
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Самолет SSJ100 экстренно сел в Минводах из-за нештатной ситуации
Источник в органах управления воздушным движением проинформировал об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Минеральных водах, передает "Интерфакс".
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Политика
Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.
Обновлено в 13:48
Общество
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15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Общество
В Петербурге потеплеет погода до 20 градусов уже в эту среду
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Обновлено в 13:12
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Космос
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
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Обновлено в 11:05
Экономика
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Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
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«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии
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Политика
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«Торпедо» обыграло «Армавир» в матче шестого тура ФНЛ
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В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян
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Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено вчера в 13:31