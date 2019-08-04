Общество

Москва стала лидером по психотическим расстройствамВести.Ru 07:01

Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях. Статистические данные приводит Минздрав РФ в ежегодном сборнике.
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с чего всё началось

Названы регионы — лидеры по числу пациентов с алкогольной зависимостью

В прошлом году больше всего пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, было зарегистрировано в Москве — 2,8 тыс. Примерно столько же было поставлено на учёт в Московской области.
RT на русском02:00

Подробнее о событии

Уральские регионы оказались в лидерах по числу алкоголиков

URA.Ru04:11

Минздрав назвал регионы с наибольшим числом пациентов с алкогольной зависимостью

ТАСС06:53

Названы регионы с наибольшим числом пациентов с алкогольной зависимостью

РИА Новости03:07

Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

РБК04:53

Названы самые алкозависимые регионы

Телеканал 360°03:24

Москва возглавила рейтинг по числу пациентов с алкогольной зависимостью

Газета.Ru06:39

Названы регионы — лидеры по числу пациентов с алкогольной зависимостью

RT на русском02:00
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Общество

Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Футбол

Виктор Гончаренко: «Игра с „Рубином“ показала, что простых матчей не будет»

В первом тайме ЦСКА был лучше, но эта игра показала, что не будет простых матчей и очки будут даваться тяжело, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 14:22
Происшествия

В Камбодже умер идеолог «Красных кхмеров» Нуон Чеа

В ноябре 2018 года двух лидеров тоталитарного режима «красных кхмеров» Чеа и Кхиеу Сампхана приговорили к пожизненному заключению.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе

Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
Обновлено в 12:58
Наука

Ученые рассказали о предшествующем раку состоянии

Оказалось, что мыши с низким уровнем инсулина реже подвергаются развитию рака поджелудочной железы.
Обновлено в 04:26
Политика

Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украина увеличила членский взнос в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) для обеспечения работы организации без участия России.
Обновлено в 00:12
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Космос

Эксперты прогнозируют конец света 12 августа

Согласно недавно проведенным исследованиям, со стороны Венеры к Земле направляется подозрительный объект внушительных размеров, который столкнется с нашей планетой 12 августа.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек

В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Минводах из-за нештатной ситуации

Источник в органах управления воздушным движением проинформировал об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Минеральных водах, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:13
Политика

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Политика

Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие

В Волгоградской области контрактники пройдут курс выживания

Обновлено в 07:52
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Общество

В Петербурге потеплеет погода до 20 градусов уже в эту среду

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, дневная температура превысит двадцатиградусную отметку к третьему дню недели.
Обновлено в 13:12
Авто

Hyundai готовит хэтчбек i20 нового поколения к старту продаж

Компания Hyundai подготовила к старту продаж новый хэтчбек i20 и его внедорожную модификацию i20 Active.
Обновлено 02 августа в 23:55
Космос

Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев

Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ливерпуль" и второй год подряд завоевал Суперкубок Англии по футболу.
Обновлено в 12:20
Футбол

«Арсенал» на выезде победил «Тамбов»

Обновлено в 11:36
Политика

В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Обновлено в 13:12
Футбол

«Торпедо» обыграло «Армавир» в матче шестого тура ФНЛ

Московское "Торпедо" на своем поле победило "Армавир" в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 13:05
Общество

В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 10:32
Политика

Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено вчера в 13:31
Единоборства

Боксер Дадашев похоронен на городском кладбище в Петергофе

Обновлено в 05:44
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Обновлено в 02:49
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