В прошлом году больше всего пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, было зарегистрировано в Москве — 2,8 тыс. Примерно столько же было поставлено на учёт в Московской области.

с чего всё началось

Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях. Статистические данные приводит Минздрав РФ в ежегодном сборнике.

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