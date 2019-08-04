Меньше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, было зарегистрировано в Ингушетии — всего один случай за весь год. Также небольшое число таких пациентов — в Чечне (59 человек), Ненецком автономном округе (80), Карачаево-Черкесии (101) и на Чукотке (103).

с чего всё началось

Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях. Статистические данные приводит Минздрав РФ в ежегодном сборнике.

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