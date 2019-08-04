Общество
Москва стала лидером по психотическим расстройствамВести.Ru 07:01
Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях. Статистические данные приводит Минздрав РФ в ежегодном сборнике.
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с чего всё началось
Меньше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, было зарегистрировано в Ингушетии — всего один случай за весь год. Также небольшое число таких пациентов — в Чечне (59 человек), Ненецком автономном округе (80), Карачаево-Черкесии (101) и на Чукотке (103).RT на русском02:00
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Происшествия
Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США
«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
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Происшествия
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Футбол
Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита»
Сотрудник ОМОНа получил травму в ходе стычки с фанатами «Зенита» во время субботнего матча петербургской команды против «Краснодара».
Обновлено в 11:04
Политика
МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
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Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
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Происшествия
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Здоровье
Медики назвали способы самолечения, которые опасней самих заболеваний
Медики рассказали, какие народные способы самолечения представляют большую опасность, нежели само заболевание.
Обновлено в 07:14
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«Арсенал» продал нападающего в «Партизан»
Лондонский "Арсенал" продал японского форварда Такуму Асано в белградский "Партизан".
Обновлено в 09:13
Теннис
Даниил Медведев стал финалистом турнира АТР в Вашингтоне
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Обновлено в 02:37
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Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде
Французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки сумел пересечь пролив Ла-Манш на флайборде — летающей доске с реактивным мотором.
Обновлено в 10:44
Спорт
Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»
Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.
Обновлено в 08:46
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.
Обновлено в 09:53
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
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Россияне 700 тыс. раз попадали в базу судебных приставов за курение
Россияне с октября 2013 года 706,7 тыс. раз попадали в базу данных судебных приставов за неоплаченные штрафы за курение в неположенных местах.
Обновлено в 07:30
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Сити 0:1 (2-й тайм)
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Происшествия
В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола
Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую Республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.
Обновлено в 00:36
Политика
Минтранс выступил за создание в России сети ВСМ
Обновлено в 10:43
Происшествия
Силовики ответили на угрозы участников незаконных акций в адрес детей
Сотрудники силовых служб ответили на угрозы, появившиеся в Сети незадолго до проведения в Москве несогласованной акции.
Обновлено в 08:00
Музыка
Южноосетинская певица Лейла Маргиева выступит во Франции
Талантливая югоосетинская певица, воспитанница Владикавказского колледжа искусств Лейла Маргиева примет участие в мировом фестивале талантов, который пройдет в октябре во Франции, сообщило 3 августа ИА «Рес».
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
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«Локомотив» предложит 3,5 млн евро за Комличенко
В четверг трансферный комитет «Локомотива» принял решение сделать «Млада-Болеслав» предложение о полноценном трансфере Комличенко.
Обновлено в 05:55
Авто
Названы самые популярные люксовые авто в России в 1 полугодии
Сегмент люксовых автомобилей и спорткупе (F+S) в России сохраняет стабильность даже на фоне всеобщего падения рынка.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.
Обновлено в 11:02
Происшествия
На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин
Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:16
Происшествия
СКР возбудил дело против участника несанкционированной акции в Москве
По версии Росгвардии, военнослужащий «получил травму в результате противоправных действий одного из участников акции».
Обновлено в 08:00
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
Обновлено в 03:33