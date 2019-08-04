Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостьюРБК 04:53
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России. В 2018 году в столице поставили на учет 2,8 тыс. человек, почти столько же — в Московской области.
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с чего всё началось
Всего в 2018 году в России встали на учёт 75,7 тыс. пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.RT на русском02:00
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