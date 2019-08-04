Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостьюРБК 04:53
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России. В 2018 году в столице поставили на учет 2,8 тыс. человек, почти столько же — в Московской области.
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с чего всё началось
Меньше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, было зарегистрировано в Ингушетии — всего один случай за весь год. Также небольшое число таких пациентов — в Чечне (59 человек), Ненецком автономном округе (80), Карачаево-Черкесии (101) и на Чукотке (103).RT на русском02:00
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Политика
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В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
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Происшествия
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Шоу-бизнес
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Происшествия
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Обновлено в 07:55
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Футбол
ЦСКА обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенства
В матче 4-го тура молодёжного первенства России «Рубин» принимал московский ЦСКА.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Военная авиация потушила 16 очагов лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 06:59
Общество
Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву
"Со среды в Москву придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, но без дождей не обойдется", - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Иран назвал причину задержания второго за месяц танкера
Как отмечается, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Истребитель потерпел крушение в Иране
Обновлено в 06:48
Происшествия
Под Владимиром в ДТП с автобусом погиб один человек
Пять человек пострадали и один погиб в ДТП, которое произошло около населенного пункта Николо-Ушна во Владимирской области.
Обновлено в 08:04
Происшествия
ТАСС: СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудника ОМОНа на акции 3 августа
В отношении одного из задержанных на акции 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника ОМОНа.
Обновлено в 08:00
Политика
Депутат Госдумы прокомментировал заявление Помпео по Крыму
В конце июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине.
Обновлено в 06:36
Футбол
Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами
Обновлено в 08:14
Происшествия
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Экономика
В платежке ЖКХ появится пункт по страхованию жилья от ЧС
В России будет принят закон о страховании жилья от ЧС, согласно которому регионы должны принять специальные программы для страхования жилых помещений.
Обновлено 02 августа в 13:56
Армия и оружие
Таджикские военные прибыли в Узбекистан для участия в АрМИ-2019
Таджикистан примет участие в эстафете военных медиков АрМИ-2019 в Узбекистане Представители разных стран собрались в "Домике дружбы", чтобы принять участие в жеребьевке.
Обновлено вчера в 02:50
Происшествия
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Обновлено в 02:49
Общество
Мэр Магаса забрал трех медведей из придорожного кафе
Обновлено в 05:18
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Политика
Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу
Обновлено в 07:43
Гаджеты
В сети появилась «живая» фотография смартфона iQoo Plus 5G
Цена Vivo iQoo Plus 5G составит 655 долларов. Теперь этот смартфон заметили в руках девушки.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80
Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, в рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх (АрМИ-2019).
Обновлено в 04:43
Общество
Депутат Госдумы назвал число россиян, которым грозит потеря работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, передает "Ура.ру".
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
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