В прошлом году больше всего пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, было зарегистрировано в Москве — 2,8 тыс. Примерно столько же было поставлено на учёт в Московской области.

с чего всё началось

Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России. В 2018 году в столице поставили на учет 2,8 тыс. человек, почти столько же — в Московской области.

Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

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