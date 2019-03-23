«Москва слезам не верит»: Порошенко раскритиковал БойкоГазета.Ru 11:37

Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас.

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за их поездку в Москву, где они провели переговоры с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

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Происшествия В Могадишо боевики «Аш-Шабаб» убили замминистра труда, сообщили СМИ Депутат и заместитель министра труда и социальных вопросов Сакар Ибрагим Абдалла убит в ходе атаки боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на правительственные здания в центре столицы Сомали Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.

Политика Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства.

Армия и оружие Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27 Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.

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Здоровье «Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.

Здоровье Медики: Большинство россиян могут болеть скрытым туберкулезом Именно поэтому туберкулезом может заболеть любой социально благополучный человек, если когда-то давно было заражение.

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