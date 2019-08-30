Политика

Вести.RuВести.RuМосква рассчитывает на адекватность новых украинских политиков

В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами, отметили в дипломатическом ведомстве. Здесь рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным.
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с чего всё началось
Министерство внутренних дел России надеется на ответственность и адекватность нового состава украинского парламента и правительства, сказано в сообщении, опубликованном
 на сайте ведомства.
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МИД России заявил о надежде на новое поколение украинских политиков

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Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о планировании трехсторонней встречи представителей России, Евросоюза и Украины по вопросу транзита газа.
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