с чего всё началось

В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами, отметили в дипломатическом ведомстве. Здесь рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным.

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Происшествия Трое неизвестных ограбили банк в Москве на 140 млн рублей Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в украденной ими сумке было около 140 миллионов рублей.

Происшествия СК предъявил обвинение матери ребенка, умершего в сочинской больнице Мать трехмесячного истощенного младенца, не существовавшего по документам и умершего в июле в больнице в Сочи, обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Общество Финляндия ограничит ввоз ягод из России Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

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Политика СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.

Музыка Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Общество Васильева рекомендовала сократить использование мобильных в школе Глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости.

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Политика В Кремле заявили о прогрессе в вопросе обмена заключёнными с Украиной Кремль отмечает определённый прогресс в вопросе обмена заключёнными с Украиной, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

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Футбол «Бордо» арендовал полузащитника «Монако» Полузащитник «Монако» Юссеф Аит Беннассер продолжит карьеру в «Бордо».

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Космос Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

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