Политика
Вести.RuМосква рассчитывает на адекватность новых украинских политиков
В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами, отметили в дипломатическом ведомстве. Здесь рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным.
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Министерство внутренних дел России надеется на ответственность и адекватность нового состава украинского парламента и правительства, сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.РБК10:09
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В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов
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Политика
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В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
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Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
RT на русском 11:10
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Отечественная актриса Марина Александрова накануне, 29 августа, отметила свой день рождения.
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Политика
Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
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РИА Новости 13:04
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Шоу-бизнес
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Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Авто
Купе Mopar ’19 Dodge Challenger отметит юбилей кастомизации
Ателье Mopar отмечает десятилетие кастомизации заводских автомобилей FCA, в связи с чем для Северной Америки подготовлена юбилейная версия масл-кара Dodge Challenger.
Драйв 04:03
Общество
Васильева настоятельно рекомендовала запретить мобильные на уроках
Глава российского Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что школьникам на уроках совсем не нужны мобильные телефоны.
Газета.Ru 06:58
Экономика
В Госсовете предложили снизить ставку кредитования малого бизнеса
"С целью активизации темпов реализации программы предлагаю рассмотреть вопрос снижения конечной ставки кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства с 8,5 до 6,5 % годовых, а также расширения целей кредитования, в частности, на цели рефинансирования кредитов", - сказал на заседании Алиханов.
РИА Новости 08:55
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
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Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Футбол
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена". Официально об этом будет объявлено в сентябре.
Вести.Ru 12:45
Армия и оружие
Разведка США предложила свою версию взрыва под Северодвинском
Что говорят эксперты о скачке радиации под Северодвинском Год назад источники телеканала узнали о проведении Россией похожей операции по подъему потерянной ядерной ракеты, но не в Белом, а в Баренцевом море.
Forbes 06:32
Политика
Южная Осетия не собирается воевать с Грузией
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что с Грузией не будет никакого военного противостояния из-за ситуации вокруг грузинского блокпоста, установленного в километре от осетинского села Цнелис, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:05
Спорт
Дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира
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Политика
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Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
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На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
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РБК 14:22
Футбол
СМИ узнали о переходе футболиста «Порту» в «Зенит»
«Зенит» в ближайшее время приобретет у «Порту» центрального защитника Йордана Осорио, передает португальское издание O Jogо.
РБК 14:02
Политика
США прекратят безвизовый въезд россиян на Гуам
США планируют прекратить безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 13:24
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Индекс потребительского доверия в США рухнул до минимума с 2016 года
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Интерфакс 10:10
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Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в Москве 2 сентября в 13:00 в здании Союза кинематографистов.
ТК Звезда 14:25