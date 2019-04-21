Политика

Москва прокомментировала результаты выборов президента УкраиныLenta.ru 13:55

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены. Об этом заявили в МИД России, сообщает РИА Новости.
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МИД РФ прокомментировал предварительные результаты выборов на Украине

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МИД связал результаты выборов на Украине с запросом на перемены

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Вести.Ru14:00
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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