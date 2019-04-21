Политика
Москва прокомментировала результаты выборов президента УкраиныLenta.ru 13:55
Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены. Об этом заявили в МИД России, сообщает РИА Новости.
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Политика
Зеленский заявил, что Порошенко поздравил его с победой
Обновлено в 14:31
Политика
Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию
Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Происшествия
Возле аэропорта Шри-Ланки удалось обезвредить еще одну бомбу
Вблизи международного аэропорта Бандаранаике в Шри-Ланке было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство, сообщает телеканал News 1st со ссылкой представителя ВВС страны.
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Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
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Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
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Политика
Опубликованы первые данные экзитполов выборов на Украине
Обновлено в 07:27
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие
Пушков назвал взрывы на Шри-Ланке войной против христианства
«Взрывы католических церквей во время празднования Пасхи однозначно указывают на попытку террористов начать войну против христианства», — написал политик в своем Twitter.
Обновлено в 06:36
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Экономика
Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам
Производитель онлайн-касс «Эвотор» зафиксировал увеличение доли наличных платежей в первом квартале 2019 года после почти годового периода бурного роста безналичных оплат.
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Политика
В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией
В начале апреля Зеленский рассказывал, что готов к переговорам с президентом Владимиром Путиным ради прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Синявино угнали автомобиль с таксой
Обновлено в 10:28
Энергетика
Минэнерго РФ пообещало улучшить поставляемую в Белоруссию нефть
Минэнерго России сообщило, что проблема с ухудшением качества поставляемой в Белоруссию российской нефти носит технический характер и будет устранена в ближайшее время.
Обновлено в 12:54
Политика
Захарова: Украина может осуществить перезагрузку
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
Обновлено в 14:40
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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Гаджеты
В Сеть попали макеты новых iPhone
В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
Обновлено в 06:01
Футбол
Андрей Аршавин: «С Кононова будет больший спрос, когда у него будут те игроки, которых он хочет»
Кононов не набирал тех футболистов, которые у него сейчас есть.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями
Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.
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Как сидячий образ жизни губит организм
Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.
Обновлено в 13:13
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Общество
Михалков подал в суд из-за рекламы, в которой он «похудел»
Российский режиссер Никита Михалков подал иск в Пресненский суд Москвы из-за рекламы биологически активных добавок.
Обновлено в 13:58
Политика
Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах
Посольство США на Украине поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах президента, выразив надежду на крепкое партнерство между странами.
Обновлено в 15:33