Москва направила официальные приглашения зарубежным лидерам на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 16 августа сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы

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