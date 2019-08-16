Политика
Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие ПобедыREGNUM 10:12
Москва направила официальные приглашения зарубежным лидерам на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 16 августа сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено в 13:51
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило против главы СБУ Василия Грицака уголовное дело по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невинного лица (ч. 2 ст. 372 УК Украины).
Обновлено в 12:34
Происшествия
СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах
Причина задержки рейса не сообщается. Как пишет «Фонтанка», в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Футбол
Круговой склоняется к переходу в «Зенит»
По данным «СЭ», защитник «Уфы» Данил Круговой склонен принять предложение «Зенита», а не ЦСКА.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Авто
Toyota вывела на тесты подзаряжаемый гибрид RAV4
Если присмотреться, можно разглядеть порт для зарядки, закрытый тканью, что говорит о том, что перед нами подзаряжаемый гибрид.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Растет число пострадавших в результате аварийной посадки А321
В результате аварийной посадки самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в Подмосковье к медикам обратились 76 человек, из них 19 детей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:06
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Политика
Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе
В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.
Обновлено в 14:38
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Петербурге трое человек пострадали в ДТП со скорой помощью
В городе Пушкин, входящем в состав Санкт-Петербурга, в результате ДТП пострадали трое человек, два из которых врачи скорой помощи, спешившей на вызов, сообщили в УГБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 15:04
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести штраф за выгул опасных пород собак без поводка и намордника.
Обновлено в 12:56
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Гаджеты
В iPhone 11 поставят OLED-экран от Samsung Galaxy Note10
По распространённым сведениям, дисплеи моделей iPhone X и Xs создавались с использованием материала под кодовым названием LT2.
Обновлено в 01:09
Политика
Лолита вступилась за Повалий и раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская раскритиковала политику президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Футбол
Роналду снялся в азиатской рекламе с безумными танцами
Обновлено в 11:37
Политика
МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено 14 августа в 15:31
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Гаджеты
Хакеры могут получить доступ к контактам iPhone
Специалистам удалось обойти доверенный механизм безопасной загрузки Apple и получить права администратора на последнем iPhone.До сих пор запросы к базам данных никогда не считались опасными.
Обновлено в 08:32
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Культура
Роман Бабаян подтвердил переход с ТВЦ на НТВ
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» также раскрыл причины перехода на НТВ.
Обновлено в 12:03