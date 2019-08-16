Политика

Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие ПобедыREGNUM 10:12

Москва направила официальные приглашения зарубежным лидерам на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 16 августа сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
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Кремль пригласил Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы

Газета.Ru13:35

Канцелярия Джонсона подтвердила получение приглашения на юбилей Победы

РИА Новости11:07

Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая

РБК09:30

Россия направила приглашение на празднование Победы Трампу, Ким Чен Ыну и Джонсону

ТАСС09:52

Кремль пригласил на 75-летие Победы Джонсона, Трампа, Макрона и Ким Чен Ына

Интерфакс09:46

Россия пригласила Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы

RT на русском09:44

Россия пригласила на празднование Дня Победы Трампа и Ким Чен Ына

Московский Комсомолец09:57
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
Путешествия

В Турции могут отменить систему «все включено» в отелях

Обновлено вчера в 04:28
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У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
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Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Обновлено в 09:20
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

13 августа истребитель НАТО F-18 опасно приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 18:26
Общество

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

Обновлено в 11:03
Происшествия

В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька

Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в результате обрушения стены здания в ходе демонтажа на промышленной площадке в Ленинградской области.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика

ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду.
Обновлено в 15:45
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Политика

«Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

В "Яндексе" назвали слухами информацию о том, что компания может закрыть свой сервис "Яндекс.Новости".
Обновлено в 15:14
Происшествия

Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".
Обновлено в 15:26
Здоровье

Карелия получит 99 млн рублей на закупку медицинского оборудования

Почти 100 млн рублей направлено из федерального бюджета на закупку оборудования для медицинских учреждений Карелии.
Обновлено в 08:48
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 08:49
Происшествия

СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах

Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес

Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл

Британские экологи выступили с критикой принца Гарри и Меган Маркл за использование частного самолёта Gulfstream 550.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео

Обновлено вчера в 09:40
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском

Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено в 15:44
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Петербурге трое человек пострадали в ДТП со скорой помощью

Обновлено в 15:04
Политика

В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено в 06:18
Политика

Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 04:05
Театры

Сергей Пускепалис стал новым худруком Театра им. Волкова в Ярославле

Новым художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова назначен актер и режиссер, заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького Сергей Пускепалис.
Обновлено в 07:40
Футбол

«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения Рибери

Московский «Локомотив» отказался от трансфера итальянского нападающего Марио Балотелли ради приглашения французского хавбека Франка Рибери.
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Экономика

«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП

«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
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Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»

Обновлено в 14:32
Авто

В России осенью подорожают автомобили

Эксперты автомобильного рынка предупреждают о повышении цен на автомобили в России уже этой осенью.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
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