Москва направила официальные приглашения зарубежным лидерам на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 16 августа сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы

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Общество В Берлине женщина пыталась через суд устроить свою дочь в мужской хор 16 августа в административном суде Берлина прошло разбирательство дела местной жительницы, пытавшейся устроить свою дочь в хор для мальчиков, пишет газета Berliner Morgenpost.

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Политика Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

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Происшествия В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское.