Политика

Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие ПобедыREGNUM 10:12

Москва направила официальные приглашения зарубежным лидерам на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 16 августа сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
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Канцелярия Джонсона подтвердила получение приглашения на юбилей Победы

РИА Новости11:07

Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая

РБК09:30

Россия направила приглашение на празднование Победы Трампу, Ким Чен Ыну и Джонсону

ТАСС09:52

Россия пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на празнование Дня Победы

Газета.Ru09:48

Кремль пригласил на 75-летие Победы Джонсона, Трампа, Макрона и Ким Чен Ына

Интерфакс09:46

Россия пригласила Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы

RT на русском09:44

Россия пригласила на празднование Дня Победы Трампа и Ким Чен Ына

Московский Комсомолец09:57
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия

Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета

Обновлено вчера в 15:02
Футбол

Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»

Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Обновлено в 04:58
Общество

В Берлине женщина пыталась через суд устроить свою дочь в мужской хор

16 августа в административном суде Берлина прошло разбирательство дела местной жительницы, пытавшейся устроить свою дочь в хор для мальчиков, пишет газета Berliner Morgenpost.
Обновлено в 06:15
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Обновлено вчера в 11:14
Политика

Ушаков: Путин и Макрон обсудят обеспечение безопасности в Европе

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече 19 августа обсудят обеспечение безопасности в Европе и сотрудничество РФ с ЕС.
Обновлено в 09:50
Общество

К организаторам несогласованных акций в Москве поданы иски

Обновлено в 12:00
Общество

Протестующие в Гонконге разблокировали центральные улицы

Обновлено в 11:27
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Россиянка оставила у храма сумку с новорожденным и скрылась

Обновлено в 11:41
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

Обновлено в 09:04
Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Энергетика

«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»

Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба

Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Общество

Вице-премьер Виталий Мутко прибыл в Казань

В Казань с рабочей поездкой прибыл вице-премьер России Виталий Мутко. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Татарии.
Обновлено в 05:30
Баскетбол

Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов

Обновлено в 10:20
Происшествия

Российский турист погиб на курорте в Турции

Обновлено в 07:32
Происшествия

В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом

Обновлено в 07:21
Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Кино

Пирс Броснан может сыграть Альфреда в «Бэтмене»

Американский и британский актер Пирс Бросснан, который получил известной благодаря роли Джеймса Бонда в фильмах об "агенте 007", может сыграть дворецкого Альфреда в новом фильме о "Бэтмене".
Обновлено в 09:08
Политика

Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткой

В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».
Обновлено в 05:57
Политика

Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры.
Обновлено в 09:50
Общество

В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок

Почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 05:14
Футбол

Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа A321

Ранее екатеринбургский "Урал", выступающий в РПЛ, подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи клуба и сообщил, что герои 17 августа посетят встречу команды с самарскими "Крыльями Советов", перед началом которой их будут чествовать.
Обновлено в 11:26
Футбол

«Динамо» заинтересовалось нападающим «Порту»

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» заинтересовано в нападающем «Порту» Тикиньо Соаресе.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур

Обновлено в 11:32
Происшествия

В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси

Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское.
Обновлено в 06:10
Игры

Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению

Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Вылетевший из Москвы самолет вернулся после попадания в стаю птиц

Обновлено в 06:46
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