Подчеркиваем, что мы воспринимаем произошедшее спокойно, без эмоций. Мы предполагали, что развитие событий пойдет именно в этом направлении.

Пентагон сообщил об испытаниях крылатой ракеты, запрещенной прекратившим действие со 2 августа Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

США запустили запрещенную по договору о РСМД ракету

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Футбол Роббен хочет на год отдохнуть от футбола Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, что в ближайшее время хочет отдохнуть от футбола.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Общество Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Политика Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

Шоу-бизнес Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.

Авто Компания Audi показала новый «заряженный» универсал Audi RS6 Avant Спортивное подразделение марки представило четвертое поколение универсала RS6 Avant, которое оснащено гибридным битурбированным V8 мощностью 591 л.с. Немецкий автопроизводитель готовится вывести на рынок одну из шести новых моделей, разработанную подразделением Audi Sport и анонсированную несколько недель назад.

Армия и оружие В России создают новый компактный пистолет для спецслужб В России разрабатывают новый компактный пистолет для спецподразделений, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Происшествия Медведь загрыз французского композитора в Канаде На французского композитора Жюльена Готье напал медведь гризли, когда он в рамках культурного проекта путешествовал по канадской Аляске.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Происшествия Полиция начала поиск участников ночной перестрелки в Краснодаре Полиция устанавливает участников перестрелки, произошедшей ночью на улице в Краснодаре, а также возможных пострадавших, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Теннис Рублев вышел во второй круг турнира в Уинстон-Сейлеме Российский теннисист Андрей Рублев смог пробиться во второй круг турнира ATP250 в Уинстон-Cейлеме в США.

Армия и оружие Американская разведка изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска Американское Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) в рамках реализации проекта по автоматизированному распознаванию геоданных рассчитывает получить информацию об основных узлах энергетической и логистической инфраструктуры в Мурманске.

Общество На Челябинскую область обрушился град размером с куриное яйцо В челябинском городе Снежинске выпал град размером с куриное яйцо.

Футбол Агент: Дембеле на 1000 процентов останется в «Барселоне» Усман игрок Барселоны, приводит El Mundo Deportivo слова Сиссоко, он останется в клубе на 1000 процентов и выиграет здесь еще больше призов.

Общество 75% жителей России строят планы на будущее Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 11 августа 2019 г ода в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах.

Армия и оружие Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Футбол «Барселона» заказала партию футболок с фамилией Неймара Клуб заказал у технического спонсора большую партию футболок с фамилией бразильца.

Армия и оружие В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы» В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.

Технологии Медиаплатформа Likee назвала Россию своим ключевым рынком Создатели социальной медиаплатформы Likee считают Россию одним из ключевых рынков для развития своего приложения.

Политика Претендент на пост посла США в России отказался от должности Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.